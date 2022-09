Vigilia di Picerno-Foggia, Boscaglia: “Dovremo fare una gran partita per uscir di lì con i tre punti”

(nota stampa) Foggia, 11 Settembre 2022

Mancano poco più di ventiquattro ore al fischio d’inizio di AZ Picerno-Foggia, gara valida per la seconda giornata di Lega Pro – Girone C 2022/2023.

I satanelli sono stati impegnati questa mattina sul rettangolo verde del Campo FIGC in occasione della rifinitura pre-partita. Mister Roberto Boscaglia, al termine della seduta di allenamento, analizza ai microfoni del club il match di Picerno.

Mister, che settimana è stata per lei e i suoi ragazzi?

È stata una settimana normale, dopo una sconfitta in casa c’è molta attenzione, ma noi dobbiamo comunque fare il nostro percorso di lavoro. Il nostro, è un percorso ancora lungo, abbiamo una squadra tutta nuova che dovrà mettere a posto la condizione fisica di alcuni giocatori. Ci apprestiamo a fare questa partita dopo una buona settimana.

Disponibili e indisponibili?

Penso siano quasi tutti disponibili. Anche Papazov.

Analizzando l’AZ Picerno e il 4-3-3 di mister Longo, quali potrebbero essere le insidie della gara?

Le insidie sono quelle logiche di due squadre di Serie C che si affrontano. Loro giocano sul campo dove sono abituati a giocare, noi avremo le difficoltà di ogni settimana. È una squadra compatta, una squadra forte, una squadra abituata a giocare insieme. Dovremo fare una gran partita per uscir di lì con i tre punti. Non sarà facile, ci saranno tutte le insidie del caso.

Domani, alle ore 20:30, allo Stadio Curcio ci saranno anche i tifosi foggiani. Cosa vuol dire ai supporters rossoneri?

Mi sento di ringraziarli per quello che ci hanno dato domenica scorsa. So che sarà sempre così, è un grande piacere averli a Picerno, abbiamo bisogno di loro. Noi vogliamo vincere sempre, tutte le partite. Daremo il meglio in ogni occasione, sia come giocatori che come staff.

