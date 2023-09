Comunali di Foggia, Antonio Tutolo a sostegno del candidato Maniero

FOGGIA – ‍Dichiarazione del candidato sindaco e promotore del Comitato Civico “Resto a Foggia”

Domani, 12 settembre, alle 11.30 incontro con i cittadini al mercato del Rione Candelaro.

Il consigliere regionale ed ex sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, sceglie Giuseppe Mainiero come sindaco di Foggia. Un sostegno importante, che arriva da una personalità della politica di Capitanata che rappresenta uno degli esempi più autorevoli del civismo del territorio.

Tutolo e Maniero saranno domani, 12 settembre, alle 11.30 al mercato del Rione Candelaro, nel primo degli incontri di quartiere che il candidato sindaco ha organizzato nelle piazze della città per raccontare progetti, programmi ed idee per il futuro di Foggia.

“Con Antonio Tutolo cominceremo domani ciò che avevamo annunciato: essere tra la gente – dichiara il candidato sindaco Mainiero -. Non nelle stanze dei comitati, non nelle segreterie di partito, non negli uffici di imprenditori e ‘poteri’, ma tra i cittadini ed il popolo, per troppo tempo considerati semplicemente un serbatoio di consensi da illudere con false promesse per poi essere totalmente dimenticati. Con noi questo rischio non c’è e non ci sarà. Noi saremo al loro fianco, occupandoci e dando risposte ai loro problemi. Amministrare significa questo. Il resto sono chiacchiere vuote”.

Antonio Tutolo è la più limpida dimostrazione di una politica diversa, concreta, attenta, efficiente. Il suo impegno è la dimostrazione di uno straordinario spirito di servizio esercitato esclusivamente nell’interesse del territorio.

“Desidero esprimere un ringraziamento speciale al consigliere regionale Tutolo per un sostegno che è testimonianza di un affetto e di una stima che mi inorgogliscono e confermano che siamo sulla strada giusta – aggiunge Mainiero -. La nostra proposta è animata dallo stesso spirito che ha guidato la sua storia. Lui a Lucera ha trasformato la rassegnazione in speranza, la disaffezione e la sfiducia in coraggio e passione. Noi faremo lo stesso, costruendo fuori dagli schemi un’altra Foggia”.‍ Lo riporta il promotore Giuseppe Mainiero.