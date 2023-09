Giuseppe Luigi Iannetti: “In ricordo di Daniele Coco, 4° partita del cuore 2023” ad Apricena

Apricena – “Ci sarà un omaggio da parte di tutti gli ospiti dello spettacolo e della televisione e una benedizione al cimitero di Apricena per il nostro Daniele”.

Così a StatoQuotidiano lo showman televisivo pugliese Giuseppe Luigi Iannetti, presentando la 4^ partita del cuore, in ricordo di Daniele Coco, in programma ad Apricena il prossimo Venerdì 15 settembre 2023 alle ore 18:00 al MadrePietra Stadium.

“Una sana partita dove a vincere non ci sarà nessuno, non si vedrà chi sarà più forte – dice Iannetti – lo scopo sarà solamente uno, divertirsi in memoria di un amico, un fratello che ci ha lasciato troppo presto”.

Tutto il ricavato della Partita andrà devoluto in beneficenza nel Reparto D’Oncoematologia Pediatrica di San Giovanni Rotondo. Presenterà la serata Mafalda J.Moore, musica e cronaca di Giò Showman, ospiti della serata, lo showman televisivo Pugliese Giuseppe Luigi Iannetti e la sua ballerina Giovanna Grifa, il Cantante Neomelodico Celestino.

Tantissimi personaggi scenderanno in campo per l’evento di beneficenza. Nell’ultima Partita Del Cuore hanno partecipato: DANIELE DE BOSIS famoso per temptation Island 2023, Sossio Aruta, calciatore e personaggio televisivo italiano; Stefano Torrese di uomini e donne.

Inoltre: Giuseppe Luigi Iannetti rappresenterà due associazioni della provincia di Foggia:

Associazione tradizione Fujente ed E A.P.S. Rosso Passione scuola di ballo.