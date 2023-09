Il Gargano suona in granata: il successo dell’8° Raduno dei Bandisti

I bandisti hanno sfilato lungo le vie del paese, omaggiando con la loro musica alcuni cittadini, tra cui Pasquale D’Errico, ex musicista della banda Giannone, che ha ricevuto una maglia celebrativa di colore granata, il colore scelto quest’anno per l’evento.

Gargano – Ischitella ha ospitato lo scorso 10 settembre l’ottava edizione del, un evento che ha visto la partecipazione di circa 180 musicisti provenienti da vari paesi del Gargano e non solo. L’iniziativa è stata organizzata dall’in collaborazione con ildi Ischitella, sotto la direzione artistica del, e con la preziosa collaborazione delIl corteo musicale si è concluso in Piazza Marchese Domenico De Vera d’Aragona, dove si è tenuto il “grande concertone”, con l’esecuzione di vari pezzi di repertorio bandistico. Il pubblico ha apprezzato e applaudito le performance dei musicisti, che hanno dimostrato passione, bravura e spirito di gruppo. Ogni anno viene scelto un colore diverso per le maglie dei partecipanti, come simbolo di unione e appartenenza. Il prossimo anno sarà la nona edizione e gli organizzatori hanno già in mente cosa fare per rendere ancora più speciale l’evento. A parlare è uno dei organizzatori, il Prof. Antonio Falco: “Questo è l’8° Raduno, siamo fermi dal 2017 per vari motivi, anche per la pandemia. Ed è un raduno molto particolare perché non è un raduno di bande, ma è un raduno di musicisti che provengono da vari paesi del Gargano, ma non solo, perché quest’anno, per la prima volta abbiamo ragazzi da Lecce, da Foggia, da Ordona. Questo raduno nasce per far suonare tutti sotto la stessa maglia. La musica deve essere unione per i popoli, noi ci sentiamo una grande banda oggi sotto questa maglia noi ci riconosciamo e ci sentiamo bandisti del Gargano e non solo.”