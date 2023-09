Ippica, passione millenaria di uno sport competitivo

L’ippica è un affascinante sport equestre che ha una storia millenaria. Le corse di cavalli, infatti, risalgono ai tempi antichi, con le prime testimonianze di competizioni che si ritrovano addirittura nella civiltà greca e romana. Oggi, l’ippica è ancora un passatempo molto popolare in diverse parti del mondo, con eventi che attirano tantissimi appassionati e scommettitori. Corse su pista, al trotto e ad ostacoli, sono molteplici le discipline collegate a questo sport,seguito sempre più anche grazie all’uso delle nuove tecnologie, tramite cui guardare gli eventi in tempo reale in streaming sui più disparati dispositivi, dal pc allo smartphone. Scopriamo alcune delle peculiarità di questa affascinante disciplina, capace di attrarre milioni di appassionatiin ogni parte del mondo.

Le corse su pista

Fra le forme più comuni dell’ippica troviamo le corse su pista. Si tratta di competizioni che vedono coinvolti cavalli in risalto per la loro agilità e velocità. Le gare si svolgono su circuiti appositamente costruiti, generalmente con distanze che variano da poche centinaia di metri a oltre due chilometri. In questo modo si creano diverse categorie, a cui partecipanopuledri sottoposti a costanti allenamenti per accrescere resistenza e velocità,con l’obiettivo didareil massimoil giorno dell’evento. Fra le corse su pista più importanti segnaliamo il Kentucky Derby negli Stati Uniti, l’Epsom Derby nel Regno Unito, il Prix de l’Arc de Triomphenell’ippodromo di Longchamp in Francia.

Le corse al trotto

Un’altra forma di disciplina legata all’ippica è rappresentata dalle corse al trotto, in cui i cavalli trainano i cosiddetti “sulky”, carri guidati da un fantino. Sono gare che richiedono un’eccellente sintonia tra il conducente e il cavallo, in quanto occorre mantenere un passo regolare durante tutto il percorso. Le corse al trotto sono molto popolari in Italia. A differenza del galoppo in cui il cavallo solleva entrambe le zampe dallo stesso lato, nel trottole alza alternativamente mentre corre in avanti. Un occhio di riguardo viene data anche nella progettazione del sulky, studiato per essere il più aerodinamico possibile e accrescere la velocità della coppia fantino-cavallo. Tra le gare di trotto più celebri troviamo il Prix d’Amérique in Francia, la Breeders Crown negli USA e Canada, il Gran Premio della Lotteria di Napoli.

Le corse adostacoli

Una terza disciplina dell’ippica, più di nicchia ma in costante crescita negli ultimi anni, è rappresentata dal salto ad ostacoli. Sono corse in cui si mette alla prova la capacità dei cavalli di superare recinti, fossati,muri e barriere verticali, come tronchi di albero o siepi,con un fantino a guidarli lungo un percorso a tempo. Il salto ad ostacoli richiede una combinazione di agilità, forza e velocità, indubbiamente uno spettacolo affascinante da vedere per il pubblico. Tra gli eventi più prestigiosi segnaliamo il Grand National, il Cheltenham Festival e il Badminton Horse Trials, appuntamenti capaci di attrarre migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo.

L’ippica e le scommesse

L’ippica e le scommesse sono due elementi strettamente collegati, poiché le corse di cavalli offrono molte opportunità per puntare sulle competizioni. Soprattutto grazie alla diffusione dei siti di giochi online, dove trovare le quotazioni dei grandi eventi di ippica internazionale e locale, il settore si è evoluto molto in questi ultimi anni. È possibile infatti puntare sul Vincitore, Piazzato e giocare tante altre varianti, comodamente dal proprio pc o smartphone. In più i migliori portali mettono a disposizione anche lo streaming live, un servizio tramite cui vedere le corse in diretta, rendendo il gioco ancora più emozionante. Non mancano nemmeno accurate statistiche e le analisi delle prestazioni passate dei cavalli, molto utili per prendere decisioni informate sulle proprie scommesse. (nota stampa).