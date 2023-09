La veleggiata nel Golfo chiude l’evento Sirene – Le voci dell’anima

MANFREDONIA, 11 SETTEMBRE 2023. Ha destato parecchio interesse l’evento Sirene – Le Voci dell’Anima con cui la Pizzomunno Cup ha aderito alla campagna della Regione Puglia “Allènati contro la violenza”, ospitato ieri mattina, domenica 10 settembre, presso la sede dell’Infopoint turistico di Piazzetta Mercato a Manfredonia.

Un tappeto di scarpe rosse, simbolo del vuoto lasciato dalle vittime, ha ricoperto la terrazza dell’Istituto per ricordare in maniera indelebile la scia silenziosa della violenza di genere.

Intensità, profondità di riflessione, ridda di emozioni differenti hanno caratterizzato la prima parte della mattinata, si è creato un forte impatto emotivo per gli occhi e per l’animo dei tanti cittadini intervenuti e, dai primi spunti simbolici, si sono poi snodati altri percorsi di riflessione e di emozione.

La dottoressa Franca Dente e l’avvocata Daniela Gentile, rispettivamente coordinatrici dei Centri Anti violenza ‘Associazione Impegno Donna CAV Telefono Donna di Foggia’ e ‘CAV di Ambito di Manfredonia Rinascita Donna’, hanno sottolineato il valore di quanto si stia realizzando grazie alla campagna che sta coinvolgendo sempre più il mondo dello sport, sia agonistico che amatoriale. “Non si parla mai abbastanza di violenza di genere, non si parla mai abbastanza di quanto come società e comunità possiamo fare, insieme, per promuovere in modo costante e diffuso la sensibilizzazione, l’informazione e la comunicazione riguardo alla violenza contro donne e minori”.

Così un primo intimo spunto di riflessione si è tradotto in ulteriori emozioni con l’ascolto di alcune testimonianze di donne che hanno abbattuto il muro della paura, della vessazione fisica e psicologica, dell’isolamento e dell’annullamento di se stesse trovando la forza di rivolgersi ad un centro antiviolenza che le ha accolte ed accompagnate nel loro percorso di rinascita.

La lettura dei brani è stata affidata a: Francesco Brunetti – Presidente LNI Manfredonia, Orazio Falcone – Presidente Comitato Territoriale UISP Foggia-Manfredonia, Giovanni Rubino – Allenatore di tennis e di basket, ma anche semplici cittadini come Chiara Carpano che, con voce rotta dall’emozione, sono riusciti a tenere alta l’attenzione dei presenti in una calda domenica di settembre. Il direttore dell’ITS Puglia di Manfredonia, Matteo Robustella, ha poi sottolineato l’importanza dell’inserimento delle donne vittime di violenza nel mondo del lavoro, ricordando il progetto Discrimination Free Puglia del 2020.

Il mondo dello sport di Manfredonia si mobilita a favore di questa campagna. Inizia proprio con Sirene – Le Voci dell’Anima, infatti, la ideale staffetta sipontina fra discipline e manifestazioni sportive: il testimone simbolico è un nastro rosso che Luigi Olivieri, Segretario della LNI Manfredonia, ha consegnato nelle mani di Massimiliano Notarangelo, Presidente dell’ASD Manfredonia Corre, il consesso sportivo ideatore e organizzatore della gara podistica nazionale Re Manfredi Run, giunta alla sesta edizione che si terrà domenica 17 settembre a partire dalle ore 09.00 con partenza e arrivo presso il Marina del Gargano – Porto turistico di Manfredonia.

Prima del ritorno in mare delle imbarcazioni, è stato rivolto un ultimo e riconoscente ringraziamento, da parte degli organizzatori della Pizzomunno Cup, verso tutti i partner istituzionali ed economici sia della Pizzomunno Cup che dell’evento Sirene.

Per quest’ultimo: Centro anti violenza Ambito di Manfredonia Rinascita Donna, Associazione Impegno Donna CAV Telefono Donna di Foggia, Osservatorio Giulia e Rossella Centro antiviolenza Onlus di Barletta, UISP Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia, ITST – Istituto Tecnico Superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato, Marina del Gargano, Gargano Sailing Team, Centro Velico Gargano, Yachting Club Marina del Gargano.

La Pizzomunno Cup dà appuntamento a tutti al 13, 14 e 15 settembre 2024!

Lega Navale Italiana | Sezione di Manfredonia

fotogallery