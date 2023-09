“Mancanza di assistenza ai diabetici nell’ospedale di Manfredonia, DG ASL Foggia intervenga”

Riceviamo e pubblichiamo

“Gentile Direttore di StatoQuotidiano.it,

rivolgiamo a Lei per chiedere la gentile cortesia di pubblicare una lettera aperta indirizzata al Direttore Generale dell’ASL di Foggia e altri soggetti coinvolti, riguardo alla mancanza di assistenza ai diabetici nel nostro Presidio Ospedaliero di Manfredonia.

Lettera aperta al Direttore Generale A.S.L. Foggia Dott. Antonio Nigri e.p.c

Al Direttore Sanitario ASL Foggia, Dott. Stefano Porziotta

Al Direttore p.o. Manfredonia Serafino Talarico

Al Sindaco di Manfredonia, Giovanni Rotice

All’onorevole, Giandiego Gatta

Al Giornale, Stato Quotidiano

Oggetto: forte disagio dei diabetici per l’inadempienza del servizio di diabetologia del Presidio Ospedaliero di Manfredonia.

Mi rivolgo a voi attraverso questa lettera aperta per portare alla vostra attenzione il grave disagio che stanno affrontando i diabetici della nostra comunità a causa della situazione venutasi a creare dopo l’andata in pensione il diabetologo del Presidio Ospedaliero di Manfredonia.

La mancanza di una figura medica a tempo pieno, incaricata di gestire le necessità dei diabetici, ha determinato l’emergere di liste di attesa estremamente lunghe, (allego copia di prenotazione per la prossima visita diabetologica di controllo il 29/1/2025 “a Dio piacendo” rilasciata il 08/9/2023) Una cosa assurda!

La gravità di questa situazione è facilmente intuibile considerando che il diabete è una malata cronica e richiede una cura continua e accurata.

La carenza di visite diabetologiche rappresenta una grave mancanza nella

fornitura di assistenza sanitaria. Ciò mete a rischio la salute dei pazienti diabetici

e potrebbe portare a conseguenze negative, come una cattiva gestione del

diabete, gravi complicanze o addirittura l’insorgenza di altre patologie correlate

al diabete.

Di conseguenza, i pazienti potrebbero ritrovarsi costrette a cercare cure e trattamenti alternativi con capacità limitate o a gestire da soli la propria malata, cosa che non è sicura ne consigliabile.

Le visite diabetologiche dovrebbero essere considerate un diritto fondamentale per i pazienti e non dovrebbe esserci una carenza di questi servizi.

È essenziale che le autorità sanitarie e gli enti preposti si impegnino a garantire

un adeguato accesso alle visite diabetologiche per tutti i pazienti indipendentemente dalla loro posizione geografica o dal loro status socioeconomico.

Chiediamo, quindi, immediate azioni a riguardo, affinché venga garantito l’accesso adeguato alle cure per coloro che soffrono di diabete. È fondamentale che l’ASL e.p.c. si impegnino a colmare questa lacuna, assicurando la presenza di un diabetologo a tempo pieno il prima possibile. Inoltre, sottolineiamo l’importanza di un’organizzazione normale delle visite, in modo da ridurre le liste di attesa e garantire un servizio tempestivo ed efficiente ai pazienti.

Chiediamo al Sindaco e all’Onorevole di prendere in considerazione questa problematica urgente, affinché sia data la giusta importanza alla salute e al benessere dei cittadini.

Vi invitiamo a sostenere e supportare la nostra richiesta di soluzioni immediate e concrete a riguardo.

Ma vorrei anche sottolineare quanto è stato detto circa un anno fa precisamente il 14 Ottobre 2022 in un incontro a Bari Intitolato “Potenziamento dell’Ospedale di Manfredonia” le soluzioni condivise.

Si prevedeva la riattivazione del servizio ambulatoriale di Diabetologia all’interno dell’Unità Operativa di Medicina e in collaborazione con gli specialisti del distretto sociosanitario.

“Un altro passo in avanti fatto nell’interlocuzione tecnico-politica che con tenacia stiamo portando avanti con Regione e Asl senza alcun tipo di strumentalizzazione con il solo obiettivo di ridare concretamente dignità ed operatività al nostro ospedale – dichiarava il sindaco Rotice -. Assieme all’On. Gatta, ho indicato e condiviso quattro priorità chiedendo tempi celeri e certi: Pronto Soccorso, Radiologia, servizio di Diabetologia e Centro Cesarano. L’inizio di un nuovo percorso, rispetto al quale resteremo attenti per garantire il diritto alla salute dei cittadini, soprattutto i più fragili”.

Solo belle parole!

Infine, rivolgiamo un appello al giornale locale STATO QUOTIDIANO affinché presti la massima attenzione a questa problematica e contribuisca dando visibilità a questa situazione, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare le autorità competenti ad agire.

Confidiamo nel vostro impegno per porre rimedio a questa stato di disagio che sta gravando pesantemente sulla vita dei nostri concittadini diabetici.

Nella speranza che queste mie considerazioni possano essere valutate come un contributo al miglioramento complessivo dell’ospedale San Camillo che a poco a poco ne è stato privato di quei presupposti che ne fanno un ospedale alla deriva. Restiamo in attesa di riscontri e speriamo che le nostre richieste possano essere ascoltate e soddisfate al più presto.

Allegato: copia prenotazione 2023 – 7287900 – Prenotazione

Manfredonia 09.09.2023 Distinti saluti.