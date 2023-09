Manfredonia, sostegno pagamento TARI a nuclei familiari fragili

Avv Grazia Pennella

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 13 giugno scorso, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di domande per il sostegno economico di, la domanda di contributo deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo online al seguente indirizzo: https://serviziadomanda.it entro e non oltre le ore 23:59 del 18/09/2023.