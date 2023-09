Napoli, turista foggiana 41enne rapinata e violentata

NAPOLI – Turista rapinata e violentata al quartiere Mercato, le indagini procedono senza soluzione di continuità grazie anche ai filmati registrati dal sistema di videosorveglianza installato nella zona. Una donna di 41 anni, proveniente da Foggia, viene soccorsa in strada, in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, in stato confusionale.

E’ mattina. Alle forze dell’ordine e ai camici bianchi dell’ospedale Vecchio Pellegrini racconta di aver subito un’aggressione sfociata in rapina e violenza sessuale da parte di quattro uomini, che l’hanno colpita alla nuca e caricata in un furgone mentre era intenta a raggiungere lo stazionamento dei pullman, dopo un breve giro in città.

E’ sconvolta. Quando l’incubo è finito, la donna ha realizzato di aver perso un orologio Citizen, due collane in oro, gli orecchini e 250 euro. Sul caso indaga la polizia di Stato, alla quale la donna ha inoltre raccontato di aver subito palpeggiamenti e di essere stata violentata per diversi minuti. E mentre gli investigatori analizzano gli elementi finora in possesso, cresce l’attesa per la documentazione che potrà costituire il cardine delle indagini: l’esito degli accertamenti medici sulla vittima, un passaggio chiave per trovare riscontri alla sua versione. Lo riporta cronachedi.it