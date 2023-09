Oltre 2 mln di euro per contrasti incendi: anche su Gargano e Monti Dauni

FOGGIA – Ammonta a circa 2.210.000 di euro il finanziamento destinato alle 4 aree pugliesi candidate dalla Regione Puglia sulla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) per realizzare interventi di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

Monti Dauni, Gargano, Alta Murgia e Sud Salento, rispettivamente: prima area pilota individuata con DGR 870/2015, seconda area individuata con DGR 1627/2017, terza e quarta aree individuate con DGR 1628/2017.

I progetti presentati dalle 4 Aree Interne sono stati ammessi a finanziamento con Determinazione della Dirigente di Sezione, ingegnere Barbara Valenzano, unitamente ai relativi Disciplinari d’Obblighi che ogni Area dovrà sottoscrivere come documento regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto attuatore del singolo intervento ammesso a finanziamento.

La Sezione Protezione Civile, infatti, è stata individuata dalla Programmazione Unitaria quale “sezione competente per materia” nel processo di gestione, controllo e monitoraggio degli interventi finanziati a valere sulle risorse messe a disposizione dal DL 120/2021.

La SNAI nasce all’interno delle linee strategiche di intervento dei Fondi Strutturali Europei – Ciclo di programmazione 2014/2020 – con l’obiettivo di contrastare il fenomeno che colpisce duramente e negativamente alcune aree del paese: il declino demografico. Le aree interne, risultando più distanti dai grandi centri urbani, soffrono la difficoltà di “raggiungere”, letteralmente, servizi quali trasporto pubblico locale, istruzione, sanità, ecc, essenziali per la loro sopravvivenza.

La Strategia ha riversato nuova linfa a queste aree, focolai di incredibili ricchezze culturali ed ambientali da salvaguardare e proteggere, grazie anche al DL 120/2021.

Il Decreto ha, infatti, disposto l’utilizzo di risorse per il finanziamento di quegli interventi volti a prevenire e contrastare gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese (Delibera CIPE 8/2022). Le 4 aree pugliesi nel corso del 2022 avevano trasmesso le “Schede progettuali” alla Regione Puglia, che in seguito erano state approvate dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Nei primi mesi del 2023, con il coordinamento del dottor Nicola Lopane (attualmente Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze), i funzionari della Sezione, l’architetto Marianna Lambresa e il dottor Francesco Vito Ronco, responsabile delle Sub Azioni 5.1.d – 5.2.a – 5.2.c POR PUGLIA FESR – FSE 2014/2020, avevano attivato l’interlocuzione con i Soggetti capofila delle Aree Interne, per l’avvio degli adempimenti preliminari alle attività e facendo richiesta dei Progetti di Dettaglio e dei relativi Cronoprogrammi, Quadri economici e Planimetrie generali.

In questi giorni si è concluso l’iter per l’ammissione a finanziamento a favore degli interventi di ciascuna Area, che in sostanza prevedono acquisti e forniture di strumenti utili a:

effettuare manutenzione e pulizia delle aree boschive;

prevedere strategie di vigilanza durante i periodi di maggiore rischio;

realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco;

rendere maggiormente operativi le squadre di intervento locali (veicoli, ricetrasmettitori,..).

Si tratta di interventi che vanno ad inserirsi nel panorama ben più ampio delle attività che il Dipartimento porta avanti su più fronti al fine di mitigare e ridurre il rischio di incendi.

Proprio in vista della fine della stagione estiva 2023 e alla luce delle criticità emerse, la Sezione auspica che gli interventi appena discussi e approvati possano contribuire al raggiungimento di una sempre maggiore efficienza nella battaglia contro gli incendi, proprio nei periodi durante i quali la gestione del rischio è altamente critico e pericoloso.

L’obiettivo è quello di arrivare alla stagione 2024 con i territori interni, i più difficili da raggiungere, maggiormente preparati e dotati di propri ed ulteriori strumenti nella gestione delle emergenze boschive.

Nei prossimi mesi sarà avviato il sistema atto a garantire la correttezza della realizzazione delle varie fasi per la realizzazione degli interventi ed il conseguimento degli obiettivi previsti. Il Sistema di Gestione e controllo, con l’utilizzo di piattaforma informatica, consentirà la rilevazione continua dello stato di attuazione di quanto previsto nei progetti e le relative erogazioni delle rate dei finanziamenti.

https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/