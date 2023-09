Rotice: “Approvati interventi alla palestra della scuola “Croce””

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Buon anno scolastico ai Dirigenti, ai docenti, al personale scolastico, agli alunni ed alle loro famiglie. Oggi è un giorno importante, per tutti. E’ iniziato l’anno scolastico 2023/2024.

In questa simbolica giornata in 𝐆𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐧.𝟏𝟑𝟗 dando il via libera agli “𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐭𝐨𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐜𝐞” che saranno realizzati grazie ad un 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝟏𝟕𝟎𝐦𝐢𝐥𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨 del Ministero dell’Interno.

Un intervento atteso da tempo dalla comunità scolastica e dall’intero quartiere, che permetterà nuovamente di fruire di un fondamentale spazio pubblico, non solo durante gli orari curriculari.



Sport ed aggregazione come prevenzione educativa dalle devianze e di adozione di un sano stile di vita, per tutti e per tutte le età. I lavori inizieranno a breve. Buon anno scolastico a tutti!”. Lo riporta il Sindaco Ing. Gianni Rotice.