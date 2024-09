Accordo tra Università di Foggia e Provincia per la concessione in uso gratuito dei locali delle ex officine dell’I.T.I.S. “Da Vinci”

La soddisfazione del Rettore Lo Muzio: una risposta concreta alle esigenze di spazi per i corsi di laurea dell’Area medica.

Foggia 10 settembre 2024. É stata firmata questa mattina, presso Palazzo Dogana, la Convenzione tra l’Università di Foggia e l’Amministrazione Provinciale di Foggia per la concessione in uso gratuito dei locali delle “ex officine” dell’I.T.I.S. “Da Vinci” e dell’auditorium contiguo dell’istituto, da destinare a spazi didattici per i corsi di studio universitari dell’Area medica dell’Università di Foggia.

“È con grande soddisfazione che annuncio la firma della concessione in comodato d’uso gratuito di spazi da parte della Provincia di Foggia che saranno adibiti a nuove aule per i corsi di laurea dell’Area medica. Si tratta di un importante traguardo che rappresenta, altresì, un segnale concreto di collaborazione istituzionale e di impegno verso il miglioramento continuo delle strutture a disposizione della nostra comunità accademica. Questo accordo ci permetterà, infatti, di dare una risposta alle esigenze di nuovi spazi dettate dall’ampliamento dell’offerta formativa garantendo condizioni di studio adeguate per i nostri studenti e un ambiente più funzionale per il corpo docente. La crescita e lo sviluppo della nostra Università passa anche attraverso l’adeguamento e l’espansione delle infrastrutture e il sostegno della Provincia e delle altre Istituzioni del Territorio in questo processo è fondamentale. In tale ottica, desidero esprimere a nome mio personale e della comunità universitaria tutta un sincero ringraziamento al Presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, per la sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze del nostro Ateneo. È solo attraverso collaborazioni come questa che possiamo affrontare con successo le sfide del futuro e continuare lungo il percorso finalizzato a migliorare la nostra competitività sul piano nazionale e internazionale. Siamo convinti che questi spazi, che saranno oggetto di interventi di riqualificazione, per renderli moderni e tecnologicamente all’avanguardia contribuiranno in maniera significativa al raggiungimento dei nostri obiettivi strategici a beneficio della comunità universitaria e del territorio.” Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio.

“La concessione di questi spazi non è solo una risposta alle esigenze di un’Università che sta crescendo, ma è anche un atto di fiducia nel futuro della nostra comunità. La Provincia di Foggia è impegnata nel sostenere l’Università di Foggia, riconoscendo il suo ruolo fondamentale come catalizzatore di sviluppo socio-economico. Investire in educazione e cultura significa investire nel nostro futuro. Con questa ulteriore operazione si punta a trasformare Foggia in un punto di riferimento per gli studi universitari nella nostra regione.” Ha dichiarato il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti.



La concessione avrà una durata di dodici anni, con la possibilità di rinnovo, e mira a favorire la creazione di aule idonee per le attività didattiche, a beneficio della crescente popolazione studentesca dell’Università. La decisione è stata presa dopo un’attenta verifica tecnica e logistica, in collaborazione con i funzionari e tecnici dell’Ateneo.