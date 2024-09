Aggressioni al personale sanitario. Casili: “Uno psicologo nei Pronto Soccorso per dare supporto a pazienti”

Nota del consigliere del M5S Cristian Casili. “Gli episodi di violenza contro il personale sanitario stanno purtroppo diventando sempre più frequenti. Questa mattina l’ultima aggressione al Ferrari di Casarano, dove un medico è stato colpito con un calcio da un paziente. Una aggressione che segue quelle avvenute negli ultimi giorni al ‘Riuniti’ di Foggia, con le immagini che tutti noi conosciamo. I dati sono in costante crescita e come istituzioni abbiamo il compito di lavorare per prevenire simili situazioni.

Le linee guida sui Pronto Soccorso approvate in Conferenza Stato Regioni nel 2019 prevedono la presenza di uno psicologo in ogni Pronto Soccorso per fornire le corrette informazioni ai pazienti e ai loro familiari e dare loro supporto. In molti casi infatti alle patologie cliniche si affiancano anche problemi di natura psicologica e la presenza di un servizio dedicato migliora anche il lavoro di medici e infermieri. Purtroppo sono ancora poche le realtà dove è attivo il servizio di psicologia, e diverse Regioni si stanno muovendo in questo senso.

Ritengo sia importante, anche alla luce della riorganizzazione dell’assistenza sanitaria di cui sentiamo spesso parlare, capire dal Dipartimento Salute quale sia la situazione attuale in Puglia e in quante strutture sia presente il servizio di psicologia e di supporto, così da poter avere un quadro dettagliato della situazione per fare poi una proposta di legge. Medici, infermieri e operatori sanitari sono ogni giorno in prima linea per garantire il diritto alla salute ed è nostro dovere a tutti i livelli garantire la loro sicurezza. A tutto il personale sanitario deve andare il nostro grazie”.