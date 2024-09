MANFREDONIA (FOGGIA) – Erano a bordo di uno scooter, all’alba, quando sono stati travolti da un’auto che sopraggiungeva.

I due migranti, originari del Mali, non sono stati soccorsi dal conducente della vettura, ritrovata ribaltata qualche decina di metri oltre il luogo dell’incidente, a circa 2 chilometri da Borgo Mezzanone, nel Foggiano.

Sul posto sono poi sopraggiunti gli operatori del 118. I due braccianti, feriti gravemente, erano stati trasportati con un’ambulanza e un elicottero al Policlinico Riuniti di Foggia.

Uno dei due, secondo quanto riportato da Foggia Today – è morto all’arrivo in ospedale, per via di una grave emorragia addominale.

L’altro è ricoverato al Policlinico di Foggia con fratture importanti al bacino, agli arti inferiori e ad una spalla. Le sue condizioni sono critiche.