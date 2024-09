Le immagini, in particolare le immagini, svolgono un ruolo cruciale nella cronaca. Aiutano i giornalisti ad aggiungere ulteriori contenuti alla storia e renderla più affidabile. Sfortunatamente, con l’aumento dei deep fake e di altri sofisticati strumenti di fotoritocco, la manipolazione delle immagini è diventata un problema per i giornalisti.

I propagandisti modificano varie foto utilizzando strumenti moderni e le condividono online per influenzare la mente delle persone. Molti utenti dei social media si fidano delle loro parole e condividono queste storie sulle loro bacheche.

Come giornalista o cittadino responsabile, devi evitare questa pratica. Può essere utile non condividere notizie con altri a meno che non si controllino i fatti e le foto che circolano online. Altrimenti metterai in gioco la tua reputazione e fuorviarai i tuoi lettori.

In questo articolo condivideremo le migliori pratiche per verificare le foto per le notizie. Eccoli!

1. Consultare Fonti Locali

Per un giornalismo responsabile, dovresti verificare tutte le tue notizie da più fonti. Alla fine può aiutarti a costruire credibilità e mantenere la fiducia. Per avere conferma di una notizia potete consultare fonti locali o battere i giornalisti. Possono guidarti più di chiunque altro e aiutarti a riportare la storia così com’è.

Inoltre, se desideri verificare l’autenticità di alcune immagini, anche le tue fonti locali possono aiutarti. Sono più consapevoli delle immagini che circolano online rispetto a chiunque altro, quindi possono aiutare i giornalisti a conoscerle e a mantenerne l’accuratezza.

2. Usa Ricerca Inversa Immagini

Ricerca inversa immagini è una delle migliori tecniche per verificare le foto, conoscere il loro background e trovare la storia originale dietro le immagini. Ecco perché molte persone lo usano spesso per la ricerca e altri scopi.

Come giornalista, puoi anche utilizzare questa tecnica per autenticare una foto. Scarica l’immagine che desideri controllare o autenticare. Successivamente, apri un affidabile ricerca per immagine strumento e utilizza la foto che desideri controllare come query di ricerca. In pochi istanti avrai più versioni della stessa foto. Potrai anche scoprire dove è stata caricata e qual è la vera storia dietro l’immagine.

Ricerca tramite immagine gli strumenti utilizzano la tecnologia AI, in particolare le reti neurali profonde, l’apprendimento automatico e la visione artificiale, perinterpretare le foto e cercare i dati più simili. È così che ti aiutano a trovare le immagini più simili e ad autenticare le notizie.

3. Analizzare Il Contesto

A volte, i propagandisti utilizzano immagini autentiche e raccontano storie false. Non devi cadere nella loro trappola e condividere storie senza conoscerne il contesto.

Per analizzare il contesto di una storia, dovresti cercare video e immagini dello stesso evento. Inoltre, utilizza la ricerca inversa delle immagini e altri strumenti per trovare dati più utili su quel particolare evento.

Una volta trovati questi dati, sarai in grado di conoscere il contesto reale della storia e mantenerne l’autenticità. Di conseguenza, puoi salvare la tua reputazione di giornalista e anche fornire informazioni accurate ai tuoi utenti.

4. Dai Un’occhiata Sui Social Media

I social media sono emersi come una nuova forma di media. Ha dato alle persone una voce che non avevano qualche anno fa. Inoltre, funziona come verificatore di fatti per reporter e giornalisti.

Pertanto, ogni volta che desideri verificare le immagini, devi controllarle sui social media. Potrebbe aiutarti a trovare la storia vera.

Ad esempio, puoi pubblicare le immagini su una piattaforma di social media e chiedere alle persone la loro opinione in merito. In pochi istanti imparerai diverse prospettive su di esso e la vera storia dietro di esso.

5. Controlla La Credibilità Della Fonte

Ogni volta che vedi qualcosa online, non fidarti immediatamente. Alcune persone o organi di stampa sono famosi per aver diffuso false narrazioni e informazioni false. Devi evitarli a tutti i costi. O fabbricano alcune foto utilizzando moderni strumenti di fotoritocco o le raccontano fuori contesto.

Tuttavia, se ottieni immagini da fonti affidabili, tra cui organi di stampa attendibili, giornalisti famosi, organizzazioni rispettabili, enti governativi, ecc., puoi fidarti di loro. Tali entità cercano di mantenere la propria credibilità e non condividono notizie false con altri. Quindi, se ricevi da loro alcune foto con una notizia, puoi segnalarle.

6. Esaminare La Qualità Dell’immagine

La qualità dell’immagine è una delle cose fondamentali che devi notare mentre analizzi una foto. In genere, le persone utilizzano foto modificate per diffamare gli altri. Se ricevi immagini di questo tipo, controlla la loro qualità e cerca le incongruenze per analizzare se sono originali o modificate.

A tale scopo, puoi verificare se è troppo perfetto o pesantemente modificato. In ogni caso non bisogna fidarsi della foto. Molte volte, le persone utilizzano vari strumenti per manipolare le immagini.

Tuttavia, analizzando in modo approfondito le foto, le persone possono verificare rapidamente se sono originali. Quindi, esamina attentamente le immagini per verificarne l’autenticità.

Conclusione

I giornalisti dovrebbero informare ed educare le persone, non diventare strumenti di propaganda. Pertanto, dovrebbero evitare di fuorviare il loro pubblico e condividere le notizie solo quando sono sicuri della loro accuratezza. Per questo, devono verificare tutte le informazioni che ricevono prima di condividerle online.