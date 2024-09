“Il Dott. Antonio Solombrino un raro esempio di saggezza unito a sobrietà e pacatezza”

Il Dott. Antonio Solombrino ha prestato la sua attività presso il nostro Ateneo per oltre 40 anni, arrivando a ricoprire la massima carica amministrativa, di Direttore Amministrativo, fino al collocamento in pensione. È stato per l’intera comunità universitaria un raro esempio di saggezza unito a sobrietà e pacatezza. Ha saputo dirigere, per molti anni, l’Università del Salento dimostrando senso di appartenenza ed onestà. La sua porta era sempre aperta e nella sua agenda c’era sempre uno spazio libero per chiunque avesse bisogno di parlare con lui.

Il Suo ricordo sarà sempre legato alla disponibilità, all’ascolto, alla capacità di elaborare soluzioni, all’imparzialità e all’innata eleganza, che ne hanno fatto una figura amata e rispettata da tutti, docenti, personale tecnico amministrativo, studenti.

“Il Dottor Antonio Solombrino ha accompagnato la vita della nostra Università per oltre 40 anni”, dice il rettore Fabio Pollice, “e nel ruolo di Direttore Amministrativo ha contribuito ad orientarne la crescita, lasciando un’impronta indelebile non solo nell’attuale organizzazione dell’Ateneo, ma anche nel cuore delle persone che lo hanno conosciuto e hanno avuto l’opportunità di lavorare al suo fianco. Per l’intera comunità universitaria ha costituito un esempio unico ed emblematico di professionalità e di eleganza. Negli anni del suo mandato ha diretto l’Università del Salento con impegno e passione, mostrando eccellenti qualità umane e gestionali e conquistando così la stima e l’affetto di tutti i dipendenti, indipendentemente dal loro ruolo e della loro posizione accademica, coscienti del suo indubbio valore morale. Lo ricorderemo sempre con estrema gratitudine per quanto ha fatto per lo sviluppo dell’Ateneo e ci impegneremo a valorizzarne l’eredità, certi che è questo quello che si attende da tutti noi”.

La comunità universitaria si unisce al dolore che ha colpito la moglie, la figlia e tutta la sua famiglia.