Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di settore in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri con le loro esperienze. Grazie alle più di 700.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza. In Italia ha 6 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. È attivo anche in Spagna, con due milioni di utenti unici mensili, Germania e UK

11 settembre 2024 – Abbiamo visto tanto padel in questa giornata, abbiamo visto tante persone dare il massimo per la stessa causa, portare a casa una vittoria, ma soprattutto abbiamo visto tanta passione per lo sport – così ha commentato la giornalista sportiva Jolanda De Rienzo, in chiusura del torneo, promosso da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, nell’ambito del pluriennale progetto di sponsorizzazioni sportive “Sponsorizza Passioni”.

La nota presentatrice TV e giornalista Jolanda De Rienzo ha condotto le fasi dell’evento che si è svolto presso la nuova struttura Kira Padel di Bergamo con due partecipanti d’eccezione: gli ex beniamini della serie A di calcio Nicola Ventola e Cristian Brocchi.

Una giornata intensa e piena di agonismo: dodici squadre composte ognuna da due giocatori si sono affrontate a turno per vincere il torneo con in palio racchette professionali del marchio T91.

Il video con le interviste, le fasi di gioco e la premiazione