SAN SEVERO (FOGGIA) – “L’impegno da me preso tre anni fa, quello di far realizzare una rotatoria per la messa in sicurezza dell’incrocio tra la S.P. 142 e la S.P. 32 in agro di San Severo – spiega Foglietta – è ormai quasi giunto al traguardo.

Oggi più che mai, da Segretario Provinciale del Partito “Indipendenza”, il mio impegno è aumentato, affinchè sia tutelata l’incolumità e la sicurezza degli automobilisti.

Ieri, 10 Settembre 2024, ho avuto un ulteriore incontro con i vertici della Provincia di Foggia, i quali, a fine Luglio scorso, mi avevano assicurato, che i lavori di posa in opera di detta rotatoria sarebbero iniziati i primi di settembre.

Il mio incontro è stato mirato proprio a chiedere loro, più o meno il giorno dell’inizio dei lavori, dal momento che siamo quasi a metà settembre.

Purtroppo, a volte ci sono inghippi burocratici che allungano i tempi, come nel caso specifico.

Mi è stata data assicurazione, che l’inghippo nato, sarà risolto sicuramente la prossima settimana e che i lavori della posa in opera inizieranno massimo tra 15/20 giorni.

Confido nella serietà e nella disponibilità dei Dirigenti della Provincia.

Conclude Foglietta, durante l’incontro mi è stata consegnata copia del progetto di come sarà realizzata la rotatoria, copia che sottopongo all’attenzione dei lettori”.

Lo riporta il Segretario Provinciale del Movimento “Indipendenza” Mimmo Foglietta.