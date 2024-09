Si avvicina la grande festa di premiazione, in occasione della V edizione del

Premio nato a Foggia.

Grande attesa per conoscere e celebrare le vittorie del Premio Nazionale Letterario “I fiori blu” 2024.

Tutto è pronto per l’evento di premiazione programmato per il prossimo giovedì 19 settembre 2024. Protagonista per

l’occasione anche la Giuria Tecnica. Sono in arrivo in città: Sandra Petrignani, Marco Ferrante, Lidia Ravera con il presidente

di Giuria Tecnica Paolo Mieli. A condurre la serata – in diretta televisiva e streaming – sarà sul palco Neri Marcorè, con la

presenza della direttrice artistica Alessandra Benvenuto. Durante la diretta saranno svelati i nomi dell’autore o dell’autrice

premiati dalla Giuria Tecnica, oltre che dalla vasta Giuria dei Lettori e Lettrici che ormai ogni anno esprimono la loro

preferenza sul sito ufficiale del Premio. Seguirà il brindisi aperitivo con firmacopie, in onore non solo delle migliori letture e

dei loro autori e autrici, ma anche del grande pubblico innamorato di questa kermesse, che giunge quest’anno alla sua quinta

edizione e si avvia a conclusione, anche in vista dell’evento di chiusura del progetto ‘Booktrailerinblu’ dedicato alla lettura

nelle scuole, previsto per il prossimo 18 ottobre.

A partire dalle originarie dieci candidature, quest’anno si contendono il prestigioso riconoscimento i sei titoli giunti in finale:

“La casa del mago” di Emanuele Trevi, Ponte alle Grazie;

“Cuore nero” di Silvia Avallone, Rizzoli;

“Grande meraviglia” di Viola Ardone, Einaudi;

“Cemento armato” di Francesco Chiodelli, Bollati Boringhieri;

“La formula della longevità” di Riccardo Chiaberge, Neri Pozza;

“La nascita del femminismo medievale” di Chiara Mercuri, Einaudi.

Massimo Recalcati, Serena Dandini, Luciano Canfora e Giuliano da Empoli sono stati invece i protagonisti scelti dalla Giuria

Tecnica nelle prime quattro edizioni, mentre riconoscimenti speciali sono stati assegnati, sul tappeto blu, a Franco Lorenzoni,

Nicolò Govoni, Daniela Lucangeli, Antonio Polito, Mariagrazia Calandrone, Lillo e Pif, Rosella Postorino, Melania Mazzucco e

Alessandro Aresu.

La kermesse letteraria nazionale nata a Foggia e sostenuta dalla Regione Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese, dalla

Fondazione Monti Uniti, dall’ Università degli Studi e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, cresce sotto gli auspici del

Cepell e gode del patrocinio RAI Puglia e della Media partnership RAI CULTURA.

Sono numerosi anche gli sponsor che sostengono con generosità il progetto: Gruppo Telesforo, Gami Impianti, Margherita

Srl e da FIDEURAM Banca Intesa in particolare, accanto a MCP Mindful Capital Partners, Elda Cantine, Mercati di Città, Banca

Popolare Pugliese, Studio Buccarella Carrozzo, Green to green s.a.r.l., Laser srl e Metauro Bus.

Per partecipare all’evento di premiazione è possibile prenotare su link della piattaforma Eventbrite:

www.eventbrite.com/e/940323511937?aff=oddtdtcreator

I volumi degli autori e delle autrici presenti saranno disponibili grazie alla collaborazione della libreria UBIK di Foggia.

L’evento si terrà presso Parco Università in via Caggese n.1, con ingresso alle ore 19.15 e inizio diretta ore 19.45. Sarà possibile

seguirlo anche in remoto collegandosi tramite i seguenti canali Streaming- sito ufficiale del premio www.premioifioriblu.com

e Televisivo – canale 77 del Gruppo Antenna Sud, ore 19.45.

I colleghi giornalisti interessati possono accreditarsi scrivendo all’indirizzo e-mail di segreteria organizzativa:

ifioribluaps@gmail.com riportando come oggetto della mail “Accreditamento giornalisti”.

Ogni altra informazione è disponibile sul sito www.premioifioriblu.com

N. B. In allegato le card relative a finalisti, giuria tecnica e invito evento di premiazione.