Foggia 11 settembre 2024. Si aprono oggi le iscrizioni alle attività programmate nell’ambito della Settimana di Accoglienza delle matricole dell’a.a. 2024/2025 organizzata dal 16 al 20 settembre dal Dipartimento di Studi Umanistici in collaborazione con il Comune di Foggia. Questo evento speciale, progettato nell’ambito delle iniziative dipartimentali di Terza Missione, è finalizzato a facilitare l’inserimento degli studenti e delle studentesse nell’ambiente accademico e ad offrire loro un’esperienza coinvolgente e informativa.

Ricco il programma di incontri, attività ed esperienze stimolanti che avrà come elemento comune il gioco inteso come strumento formativo e di apprendimento, oltre che come un mezzo di esplorazione della realtà e stimolo della creatività e dell’interazione.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Foggia, sarà inaugurato lunedì 16 settembre alle ore 09.30 presso l’Aula Magna Giovanni Cipriani (Via Arpi 176 – Foggia) alla presenza della Prorettrice Vicaria, Donatella Curtotti, della Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, della Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Barbara De Serio e del Delegato rettorale alla Terza Missione, Danilo Leone.

Durante le cinque giornate gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a lezioni, laboratori e incontri di orientamento dedicati a fornire informazioni utili sul percorso di studio prescelto, ma anche sui servizi e sulle opportunità extracurriculari offerte dall’Università di Foggia. Gli studenti potranno interagire con docenti, personale amministrativo, tutor e compagni di corso, creando connessioni preziose per il loro percorso accademico. A caratterizzare l’evento, grazie al sostegno del Comune di Foggia, la pedonalizzazione parziale e temporanea di Via Arpi che trasformerà lo spazio urbano del centro storico cittadino unendo i due plessi del Dipartimento e consentendo l’organizzazione di attività all’aperto.

“Questa iniziativa rappresenta, per i nostri nuovi studenti, un’occasione preziosa per familiarizzare con l’ambiente universitario iniziando il percorso accademico con entusiasmo e consapevolezza. Siamo felici di accogliere le nuove matricole nel nostro Dipartimento di Studi Umanistici e nella comunità Unifg. Questa fase di transizione rappresenta un momento cruciale nella loro vita, segnando l’inizio di un percorso che sarà fondamentale tanto per la crescita professionale quanto personale. Siamo certi che questo viaggio accademico sarà ricco di scoperte, sfide e opportunità che contribuiranno a formare i nostri studenti come individui e come professionisti – ha dichiarato la Direttrice del Dipartimento prof.ssa Barbara De Serio -. Nella progettazione di questo evento il Comune di Foggia ha avuto un ruolo rilevante. Rinnovo i ringraziamenti alla Sindaca Maria Aida Episcopo e all’Amministrazione comunale per la concessione del patrocinio e per aver accolto la nostra proposta autorizzando la pedonalizzazione temporanea del tratto iniziale di via Arpi, che siamo certi contribuirà a dare all’evento un forte impatto sul piano sociale e culturale attraverso la creazione di un unico attivo e partecipato polo universitario. Invito, quindi, tutte le matricole del nuovo anno accademico a partecipare attivamente a questo momento di festa a loro dedicato, estendendo l’invito anche a tutti quegli studenti e studentesse che sono ancora indecisi e che stanno rivolgendo in questo periodo di apertura delle iscrizioni il loro interesse verso i Corsi di Laurea promossi dal nostro Dipartimento”.

“Sono molto felice di portare i saluti del Rettore e miei personali a questo importante evento che auspico possa essere ricordato da tutte le matricole come un momento significativo della esperienza universitaria che si apprestano a vivere. Ai nostri studenti e studentesse auguro che questa fase della vita possa essere ricca, stimolante e soddisfacente non solo sotto l’aspetto formativo ma anche e soprattutto umano. Come Istituzione, come Comunità universitaria, la nostra mission è certamente quella di offrire una didattica di qualità, opportunità di maturare competenze trasversali, strutture accoglienti, spazi culturali e di socializzazione, ma abbiamo un ulteriore importante dovere da assolvere: contribuire alla crescita personale dei cittadini e dei professioni del futuro. Il mio personale apprezzamento, quindi, verso iniziative come quella che oggi presentiamo, che sottolineano l’attenzione verso i nostri studenti e che sono occasione, altresì, per consolidare il proficuo rapporto di collaborazione con gli Enti e le Istituzioni del Territorio, prima fra tutti l’Amministrazione Comunale. Mi associo ai ringraziamenti della Direttrice De Serio alla Sindaca di Foggia e all’intera Giunta sempre sensibile verso la nostra Comunità – Ha dichiarato la prorettrice vicaria, prof.ssa Donatella Curtotti”.

“Accogliere i nuovi studenti – Ha dichiarato la Sindaca, Maria Aida Episcopo – significa investire nel futuro della nostra città. Sono loro la risorsa più preziosa che abbiamo, la linfa vitale che ci permetterà di crescere e di guardare al domani con ottimismo. Grazie alla stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia, vogliamo offrire ai giovani un caloroso benvenuto e farli sentire a casa a Foggia.

Vogliamo che si innamorino della nostra città, delle sue tradizioni, delle sue opportunità. Vogliamo che decidano di costruirsi qui il loro futuro”.

“Nell’anniversario dei venticinque anni dalla sua fondazione, l’Università di Foggia conferma il suo ruolo di centro promotore della cultura e della formazione. Nella storica via Arpi, in cui sono presenti alcune delle principali istituzioni culturali della città, il Dipartimento di Studi Umanistici, nelle sedi storiche dell’ex Maternità e del convento di San Giovanni di Dio (già Santa Caterina), sarà protagonista di una settimana dedicata a dibattiti, lezioni all’aperto, giochi e iniziative artistiche e musicali. Studenti, docenti e personale amministrativo, in collaborazione con rappresentanti di associazioni ed enti pubblici, con uno sforzo collettivo di rigenerazione non solo urbana ma anche etica, coinvolgeranno i cittadini in attività di partecipazione attiva e dalla forte valenza sociale. Con questa prima iniziativa di ricerca, innovazione, formazione e orientamento, a cui ne seguiranno altre, Il DISTUM e Unifg intendono, dunque, operare nella città e per la città, sposando l’idea di Università civica e identitaria che, per natura, missione e valori, decide di rispondere alle esigenze della comunità – ha concluso il prof. Danilo Leone, Delegato rettorale alla Terza Missione.

Il programma completo delle attività della Settimana di Accoglienza è disponibile sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia: https://www.studiumanistici.unifg.it/it/tutte-le-iniziative/giocare-e-una-cosa-seria.