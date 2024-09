Zapponeta, “ottimo il mercato della festa patronale”. Montaruli: “Soddisfatti operatori e consumatori”

ZAPPONETA, OTTIMO IL MERCATO DELLA FESTA PATRONALE

SAVINO MONTARULI: “SODDISFATTI OPERATORI E CONSUMATORI. ORA URGE COMPLETARE PIANIFICAZIONE STRATEGICA”

Il mercato di mercoledì 11 settembre, concomitante con l’avvio dei festeggiamenti della Festa Patronale in onore di Maria SS. Madre di Misericordia a Manfredonia, è stato un successo.

A dichiararlo il Presidente CasAmbulanti, Savino Montaruli, il quale ha voluto seguire direttamente le attività mercatali la mattina di mercoledì 11 settembre e sul posto ha dichiarato: “quello di oggi era un mercato molto atteso da ambulanti e cittadini-consumatori. Un mercato nella giornata di avvio dei festeggiamenti della Festa Patronale è sempre un’opportunità e questa opportunità deve essere per tutti, anche per gli Ambulanti del mercato settimanale. Ringrazio di cuore tutto lo Staff del Comando di Polizia Locale, ottimamente guidato dall’ag. Fabio La Macchia con cui ho dialogato per l’intera mattinata, nonché il Sindaco di Zapponeta, Vincenzo Riontino, al quale questa mattina ho ribadito tutta la nostra collaborazione per rendere il mercato settimanale rispettoso di tutte le norme e soprattutto per dare certezze agli Operatori, completando altresì le procedure burocratiche finalizzate al rinnovo delle concessioni nell’ambito della Pianificazione Strategica. Vedere tanta gente, questa mattina al mercato, è stato davvero gratificante e questo deve rappresentare un punto di ripresa delle relazioni istituzionali per il rilancio anche di questo settore” – ha concluso Montaruli di CasAmbulanti.

Andria, 11 settembre 2024

Ufficio di Presidenza CasAmbulanti