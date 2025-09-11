Edizione n° 5820

FOGGIA // Cassazione, nuova svolta nel “caso Ippedico”: annullato il rigetto del Tribunale di Foggia sul sequestro dei beni
11 Settembre 2025 - ore  11:12

MAZZAMURRO // Clan Li Bergolis, la Suprema Corte chiude la porta al ricorso di Luigi Mazzamurro
11 Settembre 2025 - ore  11:39

BULGARI Addio a Francesco Trapani, 30 anni alla guida di Bulgari

È scomparso ieri a Roma Francesco Trapani, 68 anni, imprenditore e manager, nipote della famiglia Bulgari

Addio a Francesco Trapani, 30 anni alla guida di Bulgari

Francesco Trapani - Fonte Immagine: fashionmagazine.it

Redazione
11 Settembre 2025
È scomparso ieri a Roma Francesco Trapani, 68 anni, imprenditore e manager, nipote della famiglia Bulgari. Per tre decenni ha guidato la maison fondata nel 1884, trasformandola in un leader globale nel settore del lusso, presente in gioielleria, orologeria, fragranze, pelletteria e ospitalità di prestigio. Sotto la sua guida, Bulgari ha accelerato l’internazionalizzazione e, nel luglio 1995, Trapani ha portato la società alla quotazione in Borsa Italiana, fino all’ingresso nel gruppo LVMH nel 2011.

Dopo l’integrazione in LVMH, Trapani ha ricoperto ruoli chiave in Clessidra, Bluebell Capital Partners, Tiffany, Tages Group e Vam Investments, contribuendo con la sua esperienza al settore del lusso globale. Lascia quattro figli: Rebecca, Agostino, Vittoria e Allegra. I funerali si terranno sabato alle 12 presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma.

In una nota ufficiale, Bvlgari lo ricorda come “leader visionario e figura chiave nella storia moderna della Maison”, sottolineando la sua capacità di trasformare il marchio in uno dei più iconici al mondo e di espanderne la presenza internazionale, mantenendo la raffinatezza e l’eccellenza italiana.

Marco Piana, CEO di Vam Investments, lo ha descritto come un uomo di straordinari successi, umile e cordiale, ricordando le sue parole: “Forse l’unica guerra che vale la pena combattere è quella per i sogni”.

Attila Kiss, CEO del Gruppo Florence, ha ricordato la lungimiranza di Trapani nel lanciare progetti industriali di consolidamento della filiera del lusso, confermandone il ruolo di leader e innovatore nel settore.

Francesco Trapani lascia così un’eredità duratura nel mondo del lusso e nella storia di Bulgari, celebrata da colleghi, partner e dalla famiglia.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it.

