Manfredonia, 11 settembre 2025. “Momenti di paura” ieri intorno alle ore 12:30 in viale Aldo Moro, quando un cittadino è stato colpito alla spalla da un sacco pieno di pietre lanciato da un gruppo di giovani a bordo di una bici elettrica. A raccontarlo è lo stesso privato a StatoQuotidiano.it.

La vittima, di nome Andrea, ha raccontato di essere stato prima insultato verbalmente e poi aggredito alle spalle. «Per fortuna ho riportato solo un dolore alla spalla – spiega – ma se mi avessero preso al viso poteva andare molto peggio».

Secondo il racconto, si tratterebbe dello stesso gruppo che, già alla fine di agosto, avrebbe lanciato dei sassi nei pressi della stazione Campagna, davanti al figlio minore dell’uomo, di appena 8 anni. «In quell’occasione hanno persino minacciato mio figlio dicendo che lo avrebbero ucciso. È una situazione insostenibile».

I ragazzi, descritti come soliti girare in gruppo nei pressi della pizzeria della stazione, avrebbero come punto di riferimento una bici elettrica nera e vestirebbero spesso con magliette scure. Uno di loro, secondo alcune testimonianze, sarebbe alto, robusto e con capelli scuri; l’altro più esile.

La vittima ha già contattato il 113 e presenterà formale denuncia.

«Questi comportamenti sono pericolosi, nonostante si tratti di minorenni – sottolinea – devono essere fermati prima che qualcuno si faccia male seriamente».