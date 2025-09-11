Edizione n° 5821

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Cassazione, nuova svolta nel “caso Ippedico”: annullato il rigetto del Tribunale di Foggia sul sequestro dei beni
11 Settembre 2025 - ore  11:12

CALEMBOUR

MAZZAMURRO // Clan Li Bergolis, la Suprema Corte chiude la porta al ricorso di Luigi Mazzamurro
11 Settembre 2025 - ore  13:52

Home // Cronaca // Aggressione a Manfredonia: sacco di pietre contro un passante. “Ad agosto minacce di morte”

PIETRE Aggressione a Manfredonia: sacco di pietre contro un passante. “Ad agosto minacce di morte”

Secondo il racconto, si tratterebbe dello stesso gruppo che, già alla fine di agosto, avrebbe lanciato dei sassi nei pressi della stazione Campagna, davanti al figlio minore dell’uomo

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
11 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 11 settembre 2025. “Momenti di paura” ieri intorno alle ore 12:30 in viale Aldo Moro, quando un cittadino è stato colpito alla spalla da un sacco pieno di pietre lanciato da un gruppo di giovani a bordo di una bici elettrica. A raccontarlo è lo stesso privato a StatoQuotidiano.it.

La vittima, di nome Andrea, ha raccontato di essere stato prima insultato verbalmente e poi aggredito alle spalle. «Per fortuna ho riportato solo un dolore alla spalla – spiega – ma se mi avessero preso al viso poteva andare molto peggio».

Secondo il racconto, si tratterebbe dello stesso gruppo che, già alla fine di agosto, avrebbe lanciato dei sassi nei pressi della stazione Campagna, davanti al figlio minore dell’uomo, di appena 8 anni. «In quell’occasione hanno persino minacciato mio figlio dicendo che lo avrebbero ucciso. È una situazione insostenibile».

I ragazzi, descritti come soliti girare in gruppo nei pressi della pizzeria della stazione, avrebbero come punto di riferimento una bici elettrica nera e vestirebbero spesso con magliette scure. Uno di loro, secondo alcune testimonianze, sarebbe alto, robusto e con capelli scuri; l’altro più esile.

La vittima ha già contattato il 113 e presenterà formale denuncia.

«Questi comportamenti sono pericolosi, nonostante si tratti di minorenni – sottolinea – devono essere fermati prima che qualcuno si faccia male seriamente».

