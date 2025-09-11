Edizione n° 5821

Home // Gargano // Arcivescovo Moscone: “La scuola resti luogo dove compiere gesti concreti per costruire la pace”

SCUOLA Arcivescovo Moscone: “La scuola resti luogo dove compiere gesti concreti per costruire la pace”

Il mio augurio per questo nuovo anno scolastico è che la scuola resti un luogo dove si coltiva il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace

Arcivescovo Moscone: "La scuola resti luogo dove compiere gesti concreti per costruire la pace"

Arcivescovo Franco Moscone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Settembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Carissime e carissimi tutti che abitate il mondo della scuola su questa roccia del Gargano,

Il mio augurio per questo nuovo anno scolastico è che la scuola resti un luogo dove si coltiva il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.

Sento con preoccupazione che ci si sta quasi abituando ad un mondo segnato dalla “terza guerra mondiale a pezzi”, che sembra sempre più estendersi sia in nuovi territori sia in azioni violente sempre più imprevedibili e pericolose. La formazione di cui abbiamo bisogno è quella che ci rende tutti non solo ascoltatori attenti dei nostri maestri, ma anche disponibili a coltivare il desiderio
di imparare e di predisporci ad una lettura più profonda della realtà e della storia per assumere una coscienza critica ed agire per il bene comune e per la pace. In questo anno nel quale anche in diocesi ci prepariamo a vivere il Giubileo del mondo educativo e della scuola, col cuore vi invito a costruire una Casa fondata sulla Pace per disarmare il linguaggio dei cuori, rendendo sempre più inutili gli arsenali.

Buon anno scolastico di cuore a tutti voi costruttori di Pace nella scuola del Gargano!

+ p. Franco Moscone crs

1 commenti su "Arcivescovo Moscone: “La scuola resti luogo dove compiere gesti concreti per costruire la pace”"

  1. Il nostro amato arcivescovo è sempre impeccabile nei suoi consigli.
    È vero che la scuola è il luogo dove coltivare il valore della pace ed altri valori.
    In questi tempi dove il maligno fa la sua parte e i suoi seguaci ci sguazzano senza scrupoli, noi abbiamo il dovere di soffocarli con l’ arma dell’ amore reciproco e della condanna verso questa guerra ipocrita.
    La scuola deve essere insistente e convinta che in questa guerra non ci sono vincitori, ma solo vittime innocenti.
    È anche vero però che la famiglia deve fare la sua parte, non deve essere ascoltatore passivo , ma educatrice attività nel far capire ai propri figli la delicata della situazione esistente.
    Essere indifferenti significa essere IRRESPONSABILI e poco credibili.
    Buona Pace a tutti.

