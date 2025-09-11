Quest’estate a Cerignola sono state accertate 81 sanzioni da 217 euro ciascuna, per un totale di 17.577 euro, con una riscossione pari all’80%. L’obiettivo è contrastare l’abbandono dei rifiuti, definito dagli amministratori come un vero e proprio atto di inciviltà che colpisce l’intera comunità.

L’assessore all’Ambiente, Vincenzo Sforza, ha sottolineato: “Abbiamo intensificato i controlli e i risultati sono concreti: decine di persone sono state individuate e sanzionate. Nei prossimi giorni installeremo nuove fototrappole, ancora più efficaci, per lanciare un messaggio chiaro: chi sporca paga. Non è tollerabile che l’inciviltà di pochi ricada sulla collettività”.

Anche l’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella, ha evidenziato l’importanza della collaborazione cittadina: “La sicurezza e il decoro urbano passano dal rispetto delle regole. Le fototrappole sono occhi vigili al servizio dei cittadini e uno strumento concreto contro chi pensa di farla franca. Continueremo a potenziare i controlli perché la città merita pulizia e rispetto”.

Il sindaco Francesco Bonito ha ribadito l’impegno dell’amministrazione: “Difendere il decoro e tutelare l’ambiente è una nostra priorità. Le sanzioni inviano un segnale forte, ma serve il contributo di tutti: denunciare chi sporca e rispettare le regole. Una città più pulita è possibile solo se ciascuno fa la propria parte. Noi non arretreremo di un passo”.

