Roma – 11 settembre 2025. Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Luigi Mazzamurro, (classe 1979, di Manfredonia, coinvolto tra l’altro nell’operazione “Mari e Monti“), confermando così la misura cautelare disposta nei suoi confronti nell’ambito dell’inchiesta sulla ramificazione del clan mafioso Li Bergolis, attivo a Monte Sant’Angelo e guidato da Raffaele Palena.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini e recepito dal Tribunale del riesame di Bari, Mazzamurro avrebbe svolto un ruolo di partecipe nel sodalizio criminale, mettendosi a disposizione per accompagnare altri affiliati durante i viaggi di approvvigionamento di sostanze stupefacenti e utilizzando la propria autovettura per i trasporti. Le intercettazioni telefoniche e ambientali, unite ai servizi di osservazione, lo avrebbero immortalato più volte presso l’abitazione di Palena, prendendo parte a incontri in cui si discuteva apertamente di attività illecite, dalle forniture di droga fino a richieste estorsive.

La difesa aveva impugnato l’ordinanza contestando la ricostruzione accusatoria. In particolare, sosteneva l’assenza di consapevolezza dell’imputato in una consegna di marijuana affidata ad altri sodali, il carattere episodico e non stabile della sua collaborazione con il gruppo e l’illogicità della conferma dell’aggravante mafiosa solo per alcuni capi d’imputazione. Argomenti che, secondo i legali, avrebbero dimostrato come Mazzamurro non fosse parte integrante del sodalizio e non avesse mai tratto benefici economici dalle condotte contestate.

Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso e la Cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e prive di specificità, sottolineando come fossero la mera riproposizione di motivi già respinti dal Tribunale del riesame. La Suprema Corte ha ribadito che il proprio sindacato si limita a verificare la congruità e la logicità della motivazione fornita dai giudici di merito, senza alcuna possibilità di sostituire una diversa valutazione del fatto.

Gli elementi raccolti – dalle intercettazioni ai riconoscimenti vocali, fino alle dinamiche operative osservate dagli inquirenti – hanno confermato, secondo i giudici, la stabile collocazione di Mazzamurro all’interno dell’organizzazione, con il ruolo di esecutore delle direttive impartite da Palena.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria pari a tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. La vicenda si inserisce nel più ampio filone investigativo sul clan Li Bergolis, ritenuto da anni una delle realtà criminali più radicate e influenti del Gargano.