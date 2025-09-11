Il Comune di Foggia ha ufficialmente designato il nuovo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), figura prevista dal Regolamento europeo 2016/679 (il cosiddetto GDPR) e fondamentale per garantire il corretto trattamento delle informazioni personali all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Con un decreto firmato dalla sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, l’incarico per il triennio 2025-2028 è stato affidato al dottor Giuseppe Diretto, individuato dalla società Isform & Consulting s.r.l. – Istituto di Formazione Manageriale & Consulting, con sede a Bari. La nomina giunge dopo la conclusione della procedura di affidamento diretto dei servizi, sancita dalla determinazione dirigenziale della Segreteria Generale del 4 settembre scorso.

Un obbligo europeo

Il GDPR, entrato in vigore nel 2016 e applicabile dal 2018, prevede l’obbligo per enti pubblici e organismi pubblici di nominare un Responsabile della Protezione dei Dati. Questa figura deve possedere competenze specialistiche in materia di privacy e protezione dei dati e agire in totale indipendenza e autonomia. Tra i compiti principali vi sono la vigilanza sul rispetto delle norme, la consulenza all’amministrazione e la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali.

Già nel 2025 il Comune di Foggia aveva designato in via provvisoria il dottor Massimiliano Mancini, nell’attesa della conclusione della nuova procedura. Ora la scelta è definitiva e conferma la volontà dell’amministrazione comunale di dotarsi di un RPD stabile, capace di accompagnare la macchina amministrativa nella gestione di un ambito sempre più delicato come quello dei dati personali.

Il dottor Diretto, che agirà come referente autonomo e indipendente per conto della società Isform & Consulting, sarà chiamato a un ampio ventaglio di funzioni. Tra queste:

informare e consigliare l’amministrazione e i dipendenti sugli obblighi previsti dalla normativa;

sorvegliare l’applicazione del GDPR e delle politiche interne;

supportare nella redazione di informative, linee guida e procedure;

assistere nella gestione dei data breach e nelle comunicazioni con il Garante;

organizzare attività di formazione per il personale (quattro giornate nel triennio, più sessioni annuali di aggiornamento);

valutare l’impatto sulla privacy di nuovi progetti, promuovendo i principi di “privacy by design” e “by default”;

assicurare la corretta gestione del registro dei trattamenti e delle istruttorie sui casi di violazione dei dati.

Non solo: il nuovo RPD dovrà garantire la sua presenza periodica in Comune, almeno due volte al mese, e assicurare la disponibilità immediata in caso di ispezioni del Garante o di richieste urgenti dell’amministrazione. È inoltre previsto l’obbligo di fornire risposte scritte e motivate entro 48 ore alle richieste del Comune e di consegnare, al termine dell’incarico, una relazione conclusiva sull’attività svolta.

Il Comune di Foggia, dal canto suo, si impegna a garantire al Responsabile della Protezione dei Dati piena autonomia e indipendenza, senza possibilità di rimozione o penalizzazione per l’attività svolta. Inoltre, verranno messi a disposizione referenti interni per agevolare il lavoro del RPD, a partire dalla funzionaria Liliana Masi della Segreteria Generale.