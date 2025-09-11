Il Comune di Foggia ha deliberato l’impegno di spesa di 1.279.397 euro, somma destinata ad ATAF S.p.A., l’azienda partecipata che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale. La cifra, esente da IVA, rappresenta un contributo previsto dalle leggi regionali L.R. 13/1999 e L.R. 18/2002, che regolano i finanziamenti a favore delle imprese esercenti il trasporto pubblico in Puglia.

La decisione è contenuta in una determinazione dirigenziale firmata dal dirigente del Servizio Mobilità e Traffico, Vincenzo Manzo, con il Responsabile Unico del Procedimento, Mario Villani. L’atto prende le mosse dalla proroga del Contratto di Servizio stipulato il 29 dicembre 2022 tra il Comune e ATAF, che ha rinnovato l’affidamento in house della gestione dei mezzi pubblici cittadini.

Secondo quanto riportato nel documento, l’impegno di spesa si è reso necessario per “indifferibili necessità di carattere gestionale ed organizzativo” della società di trasporto. La somma deliberata dal Comune di Foggia sarà liquidata in acconto, in attesa dei trasferimenti regionali previsti per legge.

Il contributo, già inserito nel bilancio di previsione 2025 al capitolo 22010/00, è collegato a un meccanismo consolidato che vede le amministrazioni comunali anticipare risorse alle aziende del trasporto locale, per poi recuperarle una volta che la Regione Puglia dispone i relativi trasferimenti.

La cifra di oltre 1,2 milioni di euro trova riscontro nella fattura elettronica n. 27 del 2 settembre 2025, presentata da ATAF e protocollata dal Comune il giorno successivo.

Il provvedimento richiama diverse disposizioni legislative: l’articolo 35 della L.R. 13/1999, l’articolo 33 della L.R. 18/2002, e il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), che definisce ruoli e responsabilità della dirigenza pubblica.

Un passaggio importante riguarda anche la trasparenza: viene attestata “l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale”, in applicazione della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa e della legge 190/2012 in materia di anticorruzione.

ATAF, un’azienda strategica per la città

ATAF S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Foggia, rappresenta l’asse portante del trasporto urbano. Negli ultimi anni ha dovuto affrontare una duplice sfida: garantire un servizio efficiente nonostante le difficoltà economiche generali del comparto, e mantenere una rete di collegamenti adeguata alle esigenze della cittadinanza in un contesto di crescente pressione finanziaria sugli enti locali.

Il sostegno comunale, in questo senso, non è solo un atto tecnico, ma un segnale politico di continuità: senza l’anticipo deliberato dal Comune, l’azienda rischierebbe di trovarsi in difficoltà a coprire spese essenziali per la gestione del servizio, dagli stipendi del personale alla manutenzione dei mezzi.

La prospettiva per il 2025

Con questo impegno di spesa, il Comune conferma la volontà di sostenere un settore considerato vitale per la mobilità urbana, anche in vista delle sfide future legate alla transizione ecologica e alla modernizzazione della flotta. Le risorse regionali, quando arriveranno, permetteranno di riequilibrare i conti, ma intanto l’ente ha scelto di garantire continuità al servizio in favore dei cittadini.

La determinazione dirigenziale, trasmessa ai servizi finanziari e agli uffici competenti per gli adempimenti successivi, mette nero su bianco un principio tanto semplice quanto cruciale: il trasporto pubblico non può fermarsi. Per questo, il Comune di Foggia ha deciso di farsi carico in prima battuta di un’anticipazione milionaria, nell’attesa che la Regione faccia la sua parte.

Un atto dovuto, certo, ma che dimostra anche come la tenuta del sistema di mobilità cittadino dipenda da un delicato equilibrio tra trasferimenti statali, risorse regionali e scelte politiche locali.