FOGGIA // Cassazione, nuova svolta nel “caso Ippedico”: annullato il rigetto del Tribunale di Foggia sul sequestro dei beni
11 Settembre 2025 - ore  11:12

MAZZAMURRO // Clan Li Bergolis, la Suprema Corte chiude la porta al ricorso di Luigi Mazzamurro
11 Settembre 2025 - ore  13:52

Ex assessore Puglia indagato non si ricandida, 'inopportuno'

DELLE NOCI Ex assessore Puglia indagato non si ricandida, ‘inopportuno’

"È stato un viaggio bellissimo ma sono costretto a scendere qui" perché "la mia candidatura è stata considerata non opportuna in questo momento".

Alessandro Delli Noci (ph. Regione Puglia)

Alessandro Delli Noci (ph. Regione Puglia)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

“È stato un viaggio bellissimo ma sono costretto a scendere qui” perché “la mia candidatura è stata considerata non opportuna in questo momento”.

Lo scrive sui social Alessandro Delli Noci, ex assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, annunciando che non sarà candidato alle prossime elezioni regionali in cui sarà rinnovato il Consiglio regionale pugliese.

Delli Noci è stato coinvolto nell’inchiesta della Procura di Lecce su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. “Spinto dal mio movimento e dal vostro affetto, avevo deciso di mettere nuovamente a disposizione del mio territorio la mia candidatura – spiega – la mia decisione però, condivisa ieri con il candidato presidente (del centrosinistra, ndr) Antonio Decaro, è stata considerata non opportuna in questo momento”.

Delli Noci evidenzia che “il giustizialismo, ben diverso dalla giustizia, mi ha colpito di nuovo, più forte, e lasciato senza la forza recuperata”; e ribadisce “la certezza della mia innocenza che dimostrerò nei tempi della giustizia”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA 

