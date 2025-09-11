Il Comune di Foggia continua a muovere passi concreti sul fronte della rigenerazione urbana, un capitolo cruciale del PNRR che nella città capoluogo ha assunto un valore particolarmente simbolico. Con l’atto di liquidazione n. 2264 del 4 settembre 2025, firmato dalla dirigente dell’Area 8 – Rigenerazione Urbana PNRR, architetta Alessia Cordisco, l’amministrazione ha dato il via libera al pagamento nei confronti della società STC Managing s.r.l. per il servizio di pubblicazione del bando relativo a uno degli interventi più attesi: la sostituzione degli insediamenti abusivi di Borgo Croci con nuovi alloggi e spazi collettivi.

Il cuore dell’intervento riguarda la realizzazione di 56 alloggi di edilizia residenziale sociale, insieme ad ambienti dedicati ad attività scolastiche e sociali, lungo via Capitanata. A questo si aggiungono la creazione di una piazza di quartiere, la sistemazione di aree verdi attrezzate e l’eliminazione definitiva delle baracche e delle superfetazioni che da anni caratterizzano negativamente l’area compresa tra viale Candelaro e via Capitanata. Un progetto di ampio respiro, che include anche il potenziamento delle infrastrutture a rete.

Il tutto rientra nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA), finanziato dal PNRR e riconosciuto come uno degli strumenti più importanti per contrastare il degrado urbano e promuovere inclusione sociale.

Con una determina dirigenziale del dicembre 2023, il Comune aveva affidato a STC Managing s.r.l., con sede a Barletta, il compito di pubblicare il bando di gara telematica per l’affidamento dei lavori. L’importo inizialmente previsto era di poco più di 3.300 euro, comprensivo di IVA e bollo.

A seguito della prestazione svolta, la società ha emesso la fattura n. 2025/0060 per un importo complessivo di 1.679,10 euro, cifra che corrisponde al pagamento ora liquidato dal Comune. Prima di procedere, come previsto dalla normativa, sono stati effettuati tutti i controlli di regolarità contributiva (DURC), nonché le verifiche antimafia, entrambe risultate regolari.

Sebbene si tratti formalmente di un atto tecnico-amministrativo, la liquidazione approvata assume un valore che va oltre i numeri: segna infatti la prosecuzione di un percorso lungo e complesso per risanare un quartiere segnato da marginalità e degrado.

Le norme a cui l’amministrazione si è richiamata sono numerose – dal Testo unico degli enti locali al nuovo Codice degli appalti – ma l’obiettivo resta chiaro: assicurare che le risorse stanziate dal PNRR siano utilizzate in modo trasparente, rapido ed efficace. Il provvedimento certifica inoltre l’assenza di conflitti d’interesse da parte dei dirigenti coinvolti e l’immediata esecutività dell’atto, condizioni necessarie per rispettare le scadenze stringenti imposte dall’Europa.

Il procedimento è stato seguito dal Responsabile unico del progetto (RUP), il geometra Carmelo Fredella, in forza all’Area tecnica del Comune di Foggia, mentre la firma finale porta il nome della dirigente architetta Alessia Cordisco, incaricata dal sindaco con decreto del giugno 2024. Entrambi rappresentano i punti di riferimento amministrativi di un intervento che dovrà tradurre sulla carta un investimento milionario in opere concrete per la città.

Gli atti e la relativa documentazione sono archiviati nei sistemi informatici HyperSic Cloud e Traspare, a garanzia della tracciabilità e della trasparenza, e saranno consultabili anche tramite l’Albo Pretorio online per i cittadini interessati.

Per Foggia, la trasformazione dell’area di Borgo Croci non è solo un progetto edilizio: è la promessa di un cambiamento che tocca la vita quotidiana di centinaia di persone. Le baracche e gli insediamenti abusivi che ancora resistono in quella zona sono da decenni il simbolo delle difficoltà sociali del capoluogo dauno. Il PNRR offre ora l’occasione irripetibile di voltare pagina, costruendo non solo nuove case ma anche spazi di comunità.

Il provvedimento approvato a settembre rappresenta quindi un tassello ulteriore, apparentemente burocratico, ma indispensabile per avvicinare l’avvio concreto dei lavori. Una strada lunga, fatta di procedure e atti formali, che però conduce a un obiettivo ben chiaro: ridare dignità abitativa e sociale a un intero quartiere.