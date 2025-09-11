Il Comune di Foggia ha approvato la suddivisione in quattro lotti del servizio di manutenzione del verde pubblico, affidato tramite Accordo Quadro, seguendo lo stesso modello già adottato per la gestione delle strade. La gara passerà comunque per la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, ma non sarà assegnata a un unico operatore.

La Giunta comunale ha approvato i Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per ciascun lotto, che definiscono requisiti, caratteristiche e strumenti operativi. Il dirigente dell’Area Ambiente, Saverio Pio Longo, ha definito i quattro lotti: Nord Ovest e Sud Ovest (1,72 milioni per due anni), Nord Est (1,84 milioni), Sud Est (1,8 milioni) e Borgate con strade extraurbane e Tangenziale (240mila euro). L’importo complessivo biennale ammonta a 5,6 milioni di euro, con possibilità di proroga per altri due anni.

L’assessora all’Ambiente, Lucia Aprile, spiega che la suddivisione non è un frazionamento della gara, ma serve a garantire contemporaneità negli interventi e a ricostituire una sorta di “giardiniere di quartiere”, assicurando copertura ordinaria e straordinaria in tutte le zone della città.

Il nuovo Accordo Quadro differisce dalla maxi gara tradizionale: il canone non è fisso ma basato sul tariffario regionale, con possibilità di aggiungere interventi straordinari su indicazione del DEC, dei cittadini o dell’amministrazione. La scelta consente inoltre di gestire aree non incluse nei precedenti appalti, come spartitraffico o zone dei Campi Diomedei, evitando così le cosiddette “zone bianche”.

Secondo l’assessora, la suddivisione in lotti favorisce competitività tra le imprese, garantisce copertura contemporanea nei periodi di maggior necessità e permette interventi tempestivi in tutte le aree della città, assicurando decoro urbano e maggiore efficienza nella manutenzione del verde.

Lo riporta foggiatoday.it.