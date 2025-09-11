Edizione n° 5820

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Cassazione, nuova svolta nel “caso Ippedico”: annullato il rigetto del Tribunale di Foggia sul sequestro dei beni
11 Settembre 2025 - ore  11:12

CALEMBOUR

MAZZAMURRO // Clan Li Bergolis, la Suprema Corte chiude la porta al ricorso di Luigi Mazzamurro
11 Settembre 2025 - ore  11:39

Home // Cronaca // Foggia, maxi rissa in un bar: spuntano anche colpi d'ascia. Coinvolte almeno 15 persone

CRONACA Foggia, maxi rissa in un bar: spuntano anche colpi d’ascia. Coinvolte almeno 15 persone

Un litigio scoppiato fra persone di etnia rom: si sono dileguati quando una donna si è rivolta ai vigili urbani

IMMAGINE DI REPERTORIO, lucera

immagine di repertorio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Attimi di tensione ieri sera a Foggia, dove una lite scoppiata all’interno di un bar è degenerata in una vera e propria rissa che ha coinvolto almeno quindici persone. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione, nata per futili motivi, sarebbe rapidamente sfociata in violenza, con l’utilizzo di bottiglie, sedie e perfino un’ascia. L’intervento delle forze dell’ordine ha riportato la situazione sotto controllo, evitando conseguenze più gravi. Alcuni dei partecipanti hanno riportato lievi ferite, mentre sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità penali.

Tra i denunciati figura anche il proprietario di un furgone, che avrebbe avuto un ruolo centrale nella vicenda. La posizione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare tutti i soggetti coinvolti.

Lo riporta LaGazzettadelMezzogiono

1 commenti su "Foggia, maxi rissa in un bar: spuntano anche colpi d’ascia. Coinvolte almeno 15 persone"

  1. SI ACCETTANO IN ITALIA TUTTE LE CATEGORIE DI PERSONE
    E QUESTO E’ IL RISULTATO
    NESSUN CONTROLLO VIENE EFFETTUATO

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

