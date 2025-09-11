Attimi di tensione ieri sera a Foggia, dove una lite scoppiata all’interno di un bar è degenerata in una vera e propria rissa che ha coinvolto almeno quindici persone. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione, nata per futili motivi, sarebbe rapidamente sfociata in violenza, con l’utilizzo di bottiglie, sedie e perfino un’ascia. L’intervento delle forze dell’ordine ha riportato la situazione sotto controllo, evitando conseguenze più gravi. Alcuni dei partecipanti hanno riportato lievi ferite, mentre sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità penali.

Tra i denunciati figura anche il proprietario di un furgone, che avrebbe avuto un ruolo centrale nella vicenda. La posizione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare tutti i soggetti coinvolti.

Lo riporta LaGazzettadelMezzogiono