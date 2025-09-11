Foggia arriva un passo avanti importante nella gestione dei rifiuti urbani. Con una nuova ordinanza sindacale, firmata dalla sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, è stata disposta la messa in esercizio straordinaria e temporanea del Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Sprecacenere, che resterà attivo fino al 30 giugno 2026. La decisione, frutto di un lungo iter amministrativo e normativo, punta a rafforzare il servizio di raccolta differenziata e a contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti, migliorando al contempo decoro urbano, igiene e tutela ambientale.

Il Comune di Foggia, in linea con quanto previsto dal piano industriale per l’igiene urbana approvato nel 2022 e affidato ad Amiu Puglia Spa, intende valorizzare i Centri Comunali di Raccolta come strumenti fondamentali per la gestione integrata dei rifiuti. I CCR, infatti, rappresentano aree dedicate dove i cittadini possono conferire gratuitamente diverse tipologie di rifiuti che non trovano collocazione nei cassonetti stradali tradizionali: dagli ingombranti agli apparecchi elettrici ed elettronici, fino a vernici, oli e materiali pericolosi.

Il sito di via Sprecacenere, già oggetto di autorizzazioni temporanee da parte della Provincia, ha ottenuto una proroga all’esercizio fino a metà 2026, nelle more della realizzazione delle opere di adeguamento previste dal regolamento regionale. Tra le condizioni poste, particolare attenzione viene riservata alla gestione delle acque meteoriche, che dovranno essere raccolte in vasche dedicate e trattate come rifiuti liquidi da ditte autorizzate.

Cosa si potrà conferire

L’ordinanza elenca in modo dettagliato le frazioni di rifiuti urbani conferibili. Si va dai toner per stampanti esauriti agli imballaggi di carta, plastica, vetro, legno e metallo; dai rifiuti biodegradabili agli indumenti usati e ai tessili; dagli oli vegetali esausti a quelli minerali, fino a vernici, pesticidi, medicinali scaduti, batterie e apparecchiature elettroniche. Sono ammessi anche i rifiuti ingombranti (entro i 3 metri cubi), i residui della pulizia stradale e i materiali da piccole demolizioni domestiche (fino a 1 metro cubo).

In sostanza, un ampio ventaglio di tipologie che permette ai cittadini di liberarsi correttamente di quasi tutto ciò che non può essere smaltito nei bidoni condominiali o nei cassonetti, contribuendo a ridurre gli abbandoni abusivi e favorendo il riciclo.

Orari e organizzazione del servizio

Il CCR di via Sprecacenere sarà gestito da Amiu Puglia Spa, che dovrà garantire contenitori idonei, segnaletica chiara, mezzi e personale qualificato. L’apertura al pubblico seguirà un calendario preciso:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12:00 alle 18:00;

martedì, giovedì e sabato dalle 7:00 alle 13:00;

domenica chiuso.

Gli orari sono stati coordinati con quelli degli altri due CCR cittadini, in viale Kennedy e a Borgo Incoronata, per assicurare continuità di servizio ed evitare il superamento dei quantitativi orari previsti dal piano industriale.

Lotta al degrado e sensibilizzazione

Il Comune sottolinea come l’apertura del centro sia parte di una strategia più ampia che prevede campagne di sensibilizzazione ambientale e azioni di controllo, anche con il supporto della Polizia Locale, contro l’abbandono illegale dei rifiuti. L’obiettivo è duplice: migliorare i dati della raccolta differenziata e restituire ai cittadini una città più decorosa e vivibile.

L’ordinanza stabilisce inoltre una serie di obblighi a carico del gestore: controlli periodici sulle acque raccolte, comunicazioni tempestive in caso di guasti o incidenti, trasmissione delle convenzioni con le ditte incaricate dello smaltimento e adozione di tutte le misure per evitare inquinamenti. La Polizia Locale avrà il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni.

La decisione di aprire il CCR di via Sprecacenere, seppur in via straordinaria e temporanea, rappresenta un passo significativo per Foggia. La struttura potrà diventare un punto di riferimento per i cittadini, alleggerendo la pressione sugli altri centri e contribuendo a raggiungere gli obiettivi di legge sulla raccolta differenziata.