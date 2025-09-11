Edizione n° 5820

FOGGIA // Cassazione, nuova svolta nel “caso Ippedico”: annullato il rigetto del Tribunale di Foggia sul sequestro dei beni
11 Settembre 2025 - ore  11:12

CALEMBOUR

MAZZAMURRO // Clan Li Bergolis, la Suprema Corte chiude la porta al ricorso di Luigi Mazzamurro
11 Settembre 2025 - ore  11:39

CASA Foggia, via libera al ‘Piano Casa’: nuove opportunità per demolire e ricostruire

Foggia è il primo capoluogo di provincia ad aver recepito la Legge Regionale 36/2023 sul Piano Casa

Foggia, via libera al 'Piano Casa': nuove opportunità per demolire e ricostruire

Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia è il primo capoluogo di provincia ad aver recepito la Legge Regionale 36/2023 sul Piano Casa, aprendo la strada a interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia. La delibera approvata dal Consiglio Comunale prima della pausa estiva produrrà effetti già nei prossimi mesi.

La normativa introduce strumenti innovativi che consentono ristrutturazioni con ampliamenti anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle delibere adottate dai Consigli Comunali. L’obiettivo è migliorare la qualità architettonica, la sicurezza statica e igienico-funzionale, le prestazioni energetiche degli edifici e la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree urbanizzate.

Foggia si pone all’avanguardia in Puglia nell’attuazione di politiche di recupero urbano e sostenibilità edilizia – ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo –. Vogliamo ridurre degrado e abbandono, contenendo al tempo stesso il consumo di suolo. Siamo tra i primi dei 258 Comuni pugliesi ad adottare la legge, il primo capoluogo di provincia.”

Sulla stessa linea l’assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso, che ha sottolineato come l’adozione della legge consentirà di favorire interventi edilizi qualificati e sostenibili, semplificando le procedure e rilanciando il comparto edilizio locale.

Gli interventi riguarderanno immobili residenziali o connessi alla residenza (esercizi di vicinato, servizi alla persona, artigianato di servizio) situati in Zone B e C, con la possibilità di un bonus volumetrico del 20% (fino a 300 metri cubi) per ampliamenti e fino al 35% per demolizioni o ristrutturazioni urbanistiche con delocalizzazione.

In Zone A (A1 e A2) sarà possibile intervenire solo con piani di recupero, mentre in Zone E (agricole) gli ampliamenti saranno consentiti fino al 20% e le demolizioni fino al 35%, con un massimo di 200 metri cubi. Nessun intervento, invece, sarà autorizzato nelle Zone D, escluse in base alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Un passo decisivo per la rigenerazione urbana di Foggia, che punta a conciliare tutela del paesaggio, sostenibilità edilizia e rilancio del settore delle costruzioni.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

