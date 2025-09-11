Domani sera, sabato 12 settembre, allo stadio Pino Zaccheria di Foggia (calcio d’inizio ore 20:30) i rossoneri affronteranno il Latina nella gara valida per la quarta giornata del girone C di Serie C.

Il momento delle due squadre

Il Foggia arriva all’appuntamento da quattordicesimo in classifica con 3 punti frutto di una vittoria e due sconfitte. La squadra di Delio Rossi ha segnato un solo gol nelle prime tre giornate, subendone ben 7. Nell’ultima uscita è arrivata la sconfitta esterna contro il Giugliano (1-0).

Il Latina ha fin qui lo stesso ruolino di marcia (una vittoria e due ko), con 2 reti realizzate e 8 incassate. I pontini, guidati da Alessandro Bruno, sono reduci dalla sconfitta interna contro il Picerno (1-2) e occupano la quindicesima posizione.

Le ultime dai ritiri

In casa Foggia non sarà della gara l’infortunato Felicioli. Da segnalare la prima convocazione dell’attaccante croato Miroslav Ilcic. Dopo lo stop con il Giugliano, i rossoneri cercano davanti al proprio pubblico punti pesanti per risalire la classifica.

Nessun indisponibile, invece, per il Latina, che però dovrà migliorare soprattutto nella fase difensiva, dato il numero elevato di gol subiti in questo avvio di stagione.

Probabili formazioni

Foggia (3-5-2): Borbei; Buttaro, Staver (Minelli), Rizzo; Winkelmann (Valietti), Garofalo, Petermann, Castorri, Morelli (Panico); Bevilacqua (Ilicic), D’Amico.

A disposizione: Magro, Testa, Bignami, Minelli, Valietti, Olivieri, Panico, Castaldi, Oliva, Pazienza, Agnelli, Pellegrino, Byar, Ilicic, Fossati, Sylla.

Allenatore: Delio Rossi.

Latina (3-4-2-1): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Ercolano, Hergheligiu, De Ciancio, Pace; Pannitteri, Riccardi; Parigi.

A disposizione: Basti, Iosa, Scravaglieri, Pellettieri, Dutu, Di Giovannantonio, Porro, Farneti, Regonesi, De Marchi, Quieto, Fasan, Ekuban, Ciko, Gagliano.

Allenatore: Alessandro Bruno.

La terna arbitrale

Arbitro: Gianmarco Vailati della sezione di Crema.

Assistenti: Gianmarco Macripò di Siena e Domenico Lombardi di Chieti.

Quarto ufficiale: Ciro Aldi di Lanciano.

Operatore FVS: Fabio Cantatore di Molfetta.

Dove seguire la partita

La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 251 e in streaming su NOW TV, disponibile per tutti gli abbonati.

Da un testo di foggiagol.it