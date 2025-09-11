La camorra perde pezzi: catturati 88 affiliati del clan Fezza-De Vivo

SALERNO – Colpo durissimo al clan camorristico Fezza–De Vivo, radicato nel comune di Pagani e storicamente egemone nell’Agro nocerino-sarnese. Nella giornata odierna, la Squadra Mobile di Salerno e il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione a due ordinanze cautelari – una emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, l’altra dal GIP del Tribunale per i minorenni – nei confronti di 88 indagati, di cui 79 destinati alla custodia cautelare in carcere e 9 agli arresti domiciliari. Tra i coinvolti figurano tre minorenni e diversi elementi di spicco del sodalizio criminale.

L’operazione ha impegnato decine di unità della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con il supporto di elicotteri e unità cinofile per la ricerca di armi e stupefacenti. Contestualmente, la Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo d’urgenza su beni e valori riconducibili agli indagati, ritenuti sproporzionati rispetto alle loro disponibilità economiche lecite.

I reati contestati

Agli indagati, per i quali vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, la Procura contesta a vario titolo: associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegale di armi, oltre a un’articolata attività criminale legata a furti, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata. Tutte condotte aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose.

Le indagini – prosecuzione di quelle concluse nel dicembre 2022 con 25 misure cautelari – sono state rilanciate nell’agosto 2023 dopo la cattura dell’ultimo latitante apicale del clan, Vincenzo Confessore, e dal tentato omicidio di un giovane spacciatore di Pagani che si era opposto al controllo del clan sul traffico di droga.

Donne al vertice e cassa comune

Un aspetto inedito emerso dalle indagini riguarda il ruolo centrale delle donne del clan, capaci di garantire la continuità organizzativa su ordine degli affiliati detenuti. Gestivano la cassa comune, provvedevano alla distribuzione dei proventi tra liberi e reclusi e partecipavano ad attività di reinvestimento e riciclaggio.

Parallelamente, la componente militare del clan ha consolidato la sua egemonia sulle piazze di spaccio, imponendo forniture di stupefacente o tangenti mensili anche ad altri gruppi criminali attivi sul territorio. L’espansione verso i comuni napoletani di Sant’Antonio Abate e Santa Maria la Carità ha generato scontri violenti con organizzazioni rivali, sfociati in pestaggi e azioni armate.

Le indagini telematiche, condotte con il supporto della Francia tramite un Ordine di Indagine Europeo, hanno permesso di decriptare la messaggistica criptata usata per i rifornimenti internazionali di droga proveniente da Sud America, Spagna e Olanda. In soli 4-5 mesi, il sodalizio avrebbe movimentato circa 600 kg di hashish, 100 kg di marijuana e 35 kg di cocaina.

Il blitz ha inoltre portato al rinvenimento di un arsenale: un mitra Uzi, otto pistole, un fucile Skorpion, kalashnikov, oltre a mille cartucce e due giubbotti antiproiettile. Accertata anche una fiorente attività legata al furto e al riciclaggio di veicoli di ultima generazione, gestita con tecniche sofisticate di alterazione dei dati identificativi e con l’imposizione del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

Secondo la DDA, l’operazione ha fotografato un clan in piena fase di riorganizzazione, capace di inglobare nuove leve e di rigenerarsi dopo i colpi inferti dalle precedenti indagini. Le attività investigative hanno mostrato l’elevata capacità di adattamento dell’associazione e la sua determinazione a mantenere il controllo del territorio, esercitando pressione criminale su cittadini e imprenditori.

Il Procuratore della Repubblica di Salerno e il Procuratore Vicario hanno ribadito che le misure cautelari odierne si basano sulle attuali risultanze investigative, ancora in fase preliminare, e restano soggette al vaglio dei giudici nelle successive fasi del procedimento.

A cura di Michele Solatia.