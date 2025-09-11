Edizione n° 5821

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Cassazione, nuova svolta nel “caso Ippedico”: annullato il rigetto del Tribunale di Foggia sul sequestro dei beni
11 Settembre 2025 - ore  11:12

CALEMBOUR

MAZZAMURRO // Clan Li Bergolis, la Suprema Corte chiude la porta al ricorso di Luigi Mazzamurro
11 Settembre 2025 - ore  13:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, Ugo Galli (FI): “Il Comune e la disinfestazione quando piove: una scenetta da Totò e Peppino”

DISINFESTAZIONE Manfredonia, Ugo Galli (FI): “Il Comune e la disinfestazione quando piove: una scenetta da Totò e Peppino”

"Il Comune e l’ASE hanno pensato di diffondere contestualmente l’avviso di allerta meteo e la comunicazione per l’effettuazione della disinfestazione straordinaria"

Manfredonia, Ugo Galli (FI): "Il Comune e la disinfestazione quando piove: una scenetta da Totò e Peppino"

Ugo Galli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //
Oggi la nostra Città è stata interessata da precipitazioni piovose.

Orbene, il Comune e l’ASE hanno pensato di diffondere, CONTESTUALMENTE, ieri l’avviso di allerta meteo, che prevedeva pioggia per la giornata di mercoledì, e la comunicazione per l’effettuazione della disinfestazione straordinaria ADULTICIDA, che è stata eseguita nella notte tra il 9 ed il 10 settembre.
Una contraddizione evidente con l’ennesimo sperpero di risorse PUBBLICHE, considerato il fatto, conosciuto anche dai non addetti ai lavori, in base al quale il principio attivo, contenuto nella sostanza disinfestante, viene inevitabilmente DISPERSO, se interviene la pioggia dopo poche ore dalla sua diffusione.
Abbiamo assistito, quindi, ad un’altra scelta GENIALE dell’amministrazione comunale, che continua ad agire senza curarsi di assicurare una sana gestione dei denari , che appartengono a TUTTI I CITTADINI e non a coloro i quali partoriscono queste decisioni ASSURDE
Per dirla con Totò: “e noi paghiamo!”.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli Consigliere.

2 commenti su "Manfredonia, Ugo Galli (FI): “Il Comune e la disinfestazione quando piove: una scenetta da Totò e Peppino”"

  1. È l’ennesima dimostrazione della incompetenza abbinata ad una dimostrata ignoranza delle figure “professionali”, siano esse comunali che aziendali, demandate ad assolvere a tali compiti. Purtroppo, non è con la “elargizione” di livelli che si dimostra le proprie capacità gestionali, capacità gestionali insite nelle figure tecniche presenti nell’organico aziendale fino a qualche anno addietro. Credo sia arrivato il momento di pensare ad una gestione privatistica.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.