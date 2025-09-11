Lo riporta su Facebook, Ugo Galli Consigliere.
DISINFESTAZIONE Manfredonia, Ugo Galli (FI): “Il Comune e la disinfestazione quando piove: una scenetta da Totò e Peppino”
"Il Comune e l’ASE hanno pensato di diffondere contestualmente l’avviso di allerta meteo e la comunicazione per l’effettuazione della disinfestazione straordinaria"
Oggi la nostra Città è stata interessata da precipitazioni piovose.
Orbene, il Comune e l’ASE hanno pensato di diffondere, CONTESTUALMENTE, ieri l’avviso di allerta meteo, che prevedeva pioggia per la giornata di mercoledì, e la comunicazione per l’effettuazione della disinfestazione straordinaria ADULTICIDA, che è stata eseguita nella notte tra il 9 ed il 10 settembre.
Una contraddizione evidente con l’ennesimo sperpero di risorse PUBBLICHE, considerato il fatto, conosciuto anche dai non addetti ai lavori, in base al quale il principio attivo, contenuto nella sostanza disinfestante, viene inevitabilmente DISPERSO, se interviene la pioggia dopo poche ore dalla sua diffusione.
Abbiamo assistito, quindi, ad un’altra scelta GENIALE dell’amministrazione comunale, che continua ad agire senza curarsi di assicurare una sana gestione dei denari , che appartengono a TUTTI I CITTADINI e non a coloro i quali partoriscono queste decisioni ASSURDE
Per dirla con Totò: “e noi paghiamo!”.
È l’ennesima dimostrazione della incompetenza abbinata ad una dimostrata ignoranza delle figure “professionali”, siano esse comunali che aziendali, demandate ad assolvere a tali compiti. Purtroppo, non è con la “elargizione” di livelli che si dimostra le proprie capacità gestionali, capacità gestionali insite nelle figure tecniche presenti nell’organico aziendale fino a qualche anno addietro. Credo sia arrivato il momento di pensare ad una gestione privatistica.
Il nulla.