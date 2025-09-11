TERMOLI – Un nuovo spiraglio per la mobilità dei cittadini molisani si apre all’orizzonte con il progetto “Molise Vola”, che nelle ultime ore ha compiuto un ulteriore passo avanti grazie a un confronto istituzionale di rilievo. Nella giornata odierna, attraverso piattaforme di videocomunicazione, si è infatti tenuta una riunione che ha visto coinvolti i rappresentanti sindacali della Uiltrasporti Molise, l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, i dirigenti del settore Trasporti pugliese, il sottosegretario con delega ai Trasporti della Regione Molise, Vincenzo Niro, e il segretario territoriale Uiltrasporti Foggia, Tonio Montereale.

Al centro dell’incontro la possibilità di creare un collegamento stabile tra l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e le città molisane di Termoli e Campobasso, una prospettiva che potrebbe colmare la storica carenza di infrastrutture aeroportuali in Molise e garantire nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

L’iniziativa, sostenuta da tempo dalla Uiltrasporti, punta a costruire un servizio integrato capace di unire gomma e aria, così da consentire ai molisani di usufruire delle rotte già operative dallo scalo foggiano. Il “Gino Lisa” collega infatti direttamente il Sud con Milano, Torino e Venezia, tre città che rappresentano poli strategici non soltanto per la mobilità nazionale, ma anche per i collegamenti internazionali.

La mancanza di un aeroporto in Molise e le difficoltà del trasporto ferroviario regionale hanno reso nel tempo sempre più urgente una soluzione alternativa. Da qui la proposta sindacale: potenziare le linee autobus di Acapt e Sita – che già oggi percorrono le tratte Foggia–Termoli e Foggia–Campobasso – inserendo una deviazione che tocchi direttamente l’aeroporto “Gino Lisa”. In questo modo i viaggiatori molisani potrebbero raggiungere lo scalo in maniera semplice e veloce, con un notevole risparmio di tempo e costi.

Durante la riunione, l’assessore Ciliento ha confermato l’intenzione della Regione Puglia di avviare un percorso politico di fattibilità con le aziende di trasporto coinvolte. Un impegno che sarà sostenuto da un atto ufficiale della Regione Molise, come annunciato dal sottosegretario Niro, il quale ha assicurato l’invio a breve di una nota formale di adesione e supporto all’iniziativa.

Un segnale importante che conferma come, al di là dei confini amministrativi, vi sia la volontà condivisa di ragionare in termini di sistema territoriale più ampio, capace di offrire ai cittadini servizi moderni e competitivi.

Il potenziale del progetto “Molise Vola” va ben oltre la semplice comodità dei collegamenti. Un accesso diretto ai voli nazionali ed europei può diventare infatti un fattore strategico per lo sviluppo turistico ed economico della regione.

Le connessioni con città come Milano, Torino e Venezia aprono scenari nuovi per le imprese locali, facilitando gli scambi commerciali e incentivando l’attrattività del Molise verso investitori e visitatori. Parallelamente, una maggiore accessibilità favorisce i flussi turistici in entrata, elemento cruciale per un territorio che punta sempre più alla valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico.

Al termine dell’incontro, la Uiltrasporti Molise – rappresentata da Stefano Marinelli e Nicola Gabriele Scafa – ha espresso soddisfazione per l’attenzione istituzionale ricevuta e per l’apertura dimostrata dalle Regioni coinvolte. «Il progetto Molise Vola – hanno dichiarato – non è soltanto una questione di mobilità, ma un vero e proprio investimento strategico per garantire ai cittadini pari diritti di accesso ai principali scali nazionali. Rappresenta una leva di sviluppo che può incidere positivamente sul futuro della nostra regione».

La sfida ora sarà trasformare le intenzioni in azioni concrete, con la definizione di un calendario operativo e la collaborazione delle aziende di trasporto. Il Molise, storicamente penalizzato dall’assenza di infrastrutture adeguate, guarda con interesse a questa prospettiva che potrebbe segnare una svolta epocale.

“Molise Vola”, insomma, non è soltanto uno slogan: è la possibilità di accorciare le distanze, rendere il territorio più accessibile e competitivo, e restituire ai cittadini molisani quella continuità territoriale che da troppo tempo è mancata.