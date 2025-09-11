Monopoli-Audace Cerignola: il derby pugliese che va oltre i tre punti

Sale l’attesa per il derby pugliese in programma venerdì 12 settembre tra Monopoli e Audace Cerignola, una sfida che promette emozioni forti e mette di fronte due squadre con ambizioni importanti, separate da un solo punto in classifica.

I biancoverdi arrivano alla sfida dopo la pesante sconfitta per 4-0 a Catania, un ko che ha evidenziato le difficoltà della squadra e reso necessario un pronto riscatto davanti al proprio pubblico per dimostrare carattere e determinazione.

L’Audace Cerignola, invece, ha iniziato la stagione con maggiore continuità: dopo due pareggi nelle prime giornate, è arrivata la prima vittoria stagionale, un convincente 3-1 contro il Siracusa, che ha consolidato fiducia e morale in vista del derby. Per i gialloblù, questa partita non vale solo punti, ma orgoglio e prestigio.

I precedenti tra le due squadre contano 7 confronti in Serie C: tre vittorie per il Monopoli, due per il Cerignola e due pareggi. L’ultimo confronto dello scorso campionato vide un pareggio all’andata e una vittoria di misura del Cerignola al ritorno grazie a Luigi Cappone. Tra i ricordi più vivi c’è anche il secondo turno dei playoff del 14 maggio 2023, quando il Cerignola eliminò il Monopoli con un gol di Michele D’Ausilio nei minuti di recupero, rafforzando la rivalità sportiva tra le due tifoserie.

Il derby sarà deciso dai dettagli: tra i protagonisti ci sono anche giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, come il difensore Giacinto Allegrini, ex Monopoli e Cerignola.

Un match che non è mai una partita come le altre, destinato a regalare emozioni fino all’ultimo secondo e a scrivere un nuovo capitolo nella storia di questo intenso derby pugliese.

Lo riporta lacasadic.com.