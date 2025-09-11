Edizione n° 5820

San Marco in Lamis, Festa Patronale 2025: il programma religioso

FESTA San Marco in Lamis, Festa Patronale 2025: il programma religioso

La Festa Patronale, attesa con entusiasmo dalla comunità, rappresenta un momento speciale per riscoprire e vivere le tradizioni religiose più sentite

San Marco in Lamis, Festa Patronale 2025: il programma religioso

Maria SS. Addolorata - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

La Festa Patronale, attesa con entusiasmo dalla comunità, rappresenta un momento speciale per riscoprire e vivere le tradizioni religiose più sentite. L’evento unisce riti liturgici solenni, testimonianze di fede e momenti di gioia collettiva, coinvolgendo fedeli di tutte le età e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.

Quest’anno la celebrazione assume un significato particolare, essendo inserita nell’Anno di Grazia del Giubileo della Speranza. La Festa Patronale invita tutti a partecipare con il cuore, onorando la nostra Patrona e vivendo appieno la bellezza delle tradizioni che da sempre legano la comunità.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

