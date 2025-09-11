Edizione n° 5820

Home // Cronaca // Ucciso Charlie Kirk: cresce la paura per violenza politica negli Stati Uniti

VIOLENZA Ucciso Charlie Kirk: cresce la paura per violenza politica negli Stati Uniti

L'attivista conservatore e leader di Turning Point USA vicino a Donald Trump è stato ucciso ieri durante un dibattito alla Utah Valley University

Ucciso Charlie Kirk: cresce la paura per violenza politica negli Stati Uniti

Redazione
11 Settembre 2025
Charlie Kirk, 31 anni, attivista conservatore e leader di Turning Point USA vicino a Donald Trump, è stato ucciso ieri durante un dibattito alla Utah Valley University. Kirk, spesso definito “l’influencer di Trump” per la sua capacità di mobilitare il voto giovanile repubblicano, è stato colpito da un unico colpo di fucile sparato da un tetto, mentre rispondeva alle domande del pubblico.

L’attentato ha scatenato panico tra migliaia di studenti, mentre il presunto autore, vestito di scuro, è riuscito a dileguarsi. In un primo momento due persone fermate sono state rilasciate, mentre l’FBI e le forze federali e locali hanno avviato una vasta caccia all’uomo, parlando di “più scene del crimine attive”.

Il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha definito l’episodio “un assassinio politico”, mentre Donald Trump ha espresso il suo dolore per la perdita di un collaboratore e amico molto vicino, aumentando i timori di un escalation di violenza politica nel Paese.

Lo riporta rainews.it.

