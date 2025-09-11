Il Comune di Foggia ha avviato un importante percorso di collaborazione con il Terzo Settore, volto a rafforzare gli interventi a favore delle famiglie e delle persone beneficiarie del Reddito di Dignità regionale 2023. Si tratta della cosiddetta “Dote educativa e di comunità”, un insieme di azioni pensate per sostenere i cittadini più fragili attraverso opportunità formative, sociali e comunitarie.

Per raggiungere questo obiettivo, l’Amministrazione comunale ha pubblicato nei mesi scorsi un Avviso pubblico di manifestazione di interesse, invitando le realtà del Terzo Settore a presentare proposte e idee progettuali. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che promuove la logica della coprogettazione: non un rapporto unilaterale tra Ente e associazioni, ma una costruzione condivisa di interventi, in cui pubblico e privato sociale lavorano insieme per definire modalità, strumenti e risorse.

Alla scadenza fissata per il 31 luglio 2025, sono pervenute tre istanze di partecipazione, protocollate tra il 31 luglio e il 1° agosto. Tutte e tre le domande sono state ritenute ammissibili, dopo la verifica formale della documentazione effettuata dal Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Maria Rosaria Bianchi, con il supporto di due testimoni. Alcune integrazioni documentali sono state richieste, ma regolarmente trasmesse dagli enti entro i termini stabiliti.

A questo punto, l’Amministrazione ha ritenuto necessario compiere il passo successivo: la nomina della Commissione tecnica di valutazione, che avrà il compito di esaminare le proposte nel merito, alla luce dei criteri previsti dall’Avviso pubblico. Con apposita Determinazione dirigenziale, firmata dalla dott.ssa Serafina Croce, dirigente dell’Area 4 – Servizi alla Persona, è stata formalizzata la composizione della Commissione, che risulta così strutturata:

dott.ssa Maria Rosaria Bianchi, Funzionario EQ, Responsabile Unico del Procedimento e Presidente della Commissione;

dott.ssa Viviana Velluto, Funzionario amministrativo e referente dell’area Inclusione, componente della Commissione;

dott.ssa Serena D’Atri, Assistente sociale dell’equipe multidisciplinare del Reddito di Dignità, componente della Commissione;

Roberto Surgo, Istruttore amministrativo, Segretario verbalizzante.

È importante sottolineare che i membri della Commissione non percepiranno compensi o rimborsi per l’attività svolta, a garanzia di trasparenza e sobrietà nella gestione del procedimento. Inoltre, è stato verificato che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse o condizioni di incompatibilità, come previsto dalle normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

La Commissione, una volta insediata ufficialmente dopo la pubblicazione della determinazione sull’Albo Pretorio online, inizierà i lavori di analisi e valutazione. Solo a conclusione della fase di coprogettazione sarà possibile procedere all’acquisizione del relativo codice identificativo di gara (CIG), necessario per la formalizzazione degli atti.

Questo passaggio segna l’avvio di un percorso concreto, che vede il Comune di Foggia impegnato nel tradurre in azioni operative le linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale nei mesi scorsi. L’iniziativa si colloca infatti nel più ampio quadro di pianificazione amministrativa e finanziaria del triennio 2025-2027, già approvato dall’Ente, e si intreccia con strumenti come il DUP (Documento Unico di Programmazione) e il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Con la pubblicazione di questo provvedimento, l’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di lavorare in rete con il territorio, affidandosi alla competenza e all’esperienza degli enti del Terzo Settore, da sempre vicini ai bisogni delle persone. L’obiettivo è creare interventi non solo di sostegno economico, ma anche di inclusione sociale ed educativa, capaci di valorizzare competenze, relazioni e risorse comunitarie.

Il cammino verso l’attuazione della “Dote educativa e di comunità” è dunque entrato nella sua fase operativa. Una volta completata la valutazione dei progetti e definita la coprogettazione, il Comune e gli enti selezionati potranno dare avvio a iniziative concrete, che andranno a beneficio delle persone in condizioni di fragilità economica e sociale, restituendo dignità e nuove possibilità di crescita.