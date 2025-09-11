Edizione n° 5820

Home // Manfredonia // Vieste in Love 2025: Luca Ward e l’Orchestra Filarmonica Pugliese celebrano l’amore

AMORE Vieste in Love 2025: Luca Ward e l’Orchestra Filarmonica Pugliese celebrano l’amore

Luca Ward sarà protagonista della quarta giornata della Vieste in Love, la settimana dell’amore che animerà la città fino a domenica

Vieste in Love 2025: Luca Ward e l’Orchestra Filarmonica Pugliese celebrano l’amore

Luca Ward - Fonte Immagine: businesscelebrity.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Oggi, giovedì 11 settembre, Luca Ward sarà protagonista della quarta giornata della Vieste in Love, la settimana dell’amore che animerà la città fino a domenica. Alle 21.30 a Marina Piccola, la celebre voce italiana del cinema internazionale salirà sul palco in una serata che unisce musica e narrazione, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Pugliese, insignita del prestigioso riconoscimento ministeriale N.O.T. e nota per i concerti in importanti teatri internazionali, dalla Sala Grande del Mozarteum di Salisburgo alla Philharmonie di Berlino.

Il concerto-racconto sarà un omaggio alle colonne sonore più iconiche del cinema, con brani tratti da Il Re Leone, Il domani non muore mai, Pulp Fiction e Il Gladiatore, reinterpretando le voci e i personaggi che hanno segnato la storia del grande schermo.

Per tutta la settimana, il centro storico di Vieste si trasforma in un luogo magico: balconi fioriti, scalinate illuminate e vicoli decorati con cuori accoglieranno coppie e visitatori, ispirati dalla leggenda di Cristalda e Pizzomunno, simbolo di un amore eterno. La scalinata del borgo sarà decorata con le parole del brano La leggenda di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè.

L’evento, organizzato dalla società Studio360 di Molfetta, promuove il turismo destagionalizzato e l’internazionalizzazione della Puglia. «Ogni edizione di Vieste in Love è una scommessa vinta, capace di generare emozioni e consolidare l’immagine di Vieste come capitale dell’amore e dell’accoglienza», afferma il sindaco Giuseppe Nobiletti.

Accanto agli spettacoli, sarà inaugurata la mostra “Contaminazioni” dell’artista Filippo Gorgoglione, in arte Felipe, che propone paesaggi del Gargano e suggestioni cromatiche, creando un ponte tra memoria, presente e natura.

«Vieste in Love non è solo un evento, ma un modo per raccontare chi siamo – dichiara l’assessore ai Grandi Eventi Tano Paglialonga – una comunità che sa aprirsi al mondo con autenticità, tradizione e spirito di accoglienza».

Maurizio Altomare di Studio360 conclude: «Questa manifestazione celebra l’amore in tutte le sue forme. Vogliamo che chi visita Vieste in questi giorni porti via non solo ricordi suggestivi, ma un’emozione profonda da custodire nel cuore».

L’edizione 2025 promette quindi passione, arte e meraviglia, offrendo un’esperienza unica per tutti i visitatori.

Lo riporta bariseranews.it.

