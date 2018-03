Longo: “per assicurare auto dei vigili somme eccessive”

Di:

Foggia – CON una nota inviata al Prefetto, sindaco, Procuratore, Corte dei Conti, Procura e Regione Puglia, il consigliere comunaleha tramesso copia di una “Interpellanza urgente con risposta in Aula” relativamente alle “pratiche gestionali in uso presso il corpo dei Vigili Urbani di Foggia”.“Ultimamente – dice Longo – pare che non vi siano neppure le risorse finanziarie per sostituire le ricetrasmittenti ormai obsolete ed inutilizzabili ed acquistare le divise”. “Addirittura il nuovo assessore al ramo,, ha sudato per ottenere pochi spiccioli da utilizzare per lo sgombero di strutture abusive disseminate sul territorio,che ancora, tuttavia, non vengono smantellate”.Da quichiede di conoscere “i motivi per i quali, a fronte di tanta dichiarata” difficoltà finanziaria “che blocca operatività e servizi essenziali, come la sicurezza,il traffico ed il controllo del territorio”, “gli uffici preposti del Comando dei Vigili urbani possano (…) contrarre,su base annua, per gli automezzi di servizio, alla somma di euro 5.313,60, quota assolutamente fuori mercato”.Redazione Stato