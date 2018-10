Festa de L’Unità – #EnergieLocali: insieme per il futuro

Di:

Manfredonia. “«Pensa globale, agisci locale». Questa è la chiave interpretativa del ciclo di incontri che terremo venerdì 12 e sabato 13 ottobre all’interno del chiostro di Palazzo San Domenico in occasione della Festa de L’Unità. #EnergieLocali si prefigge l’obiettivo di affrontare tematiche appartenenti ad un contesto a noi vicino per poi illustrare quelle che sono le dinamiche macroscopiche che si susseguono giorno dopo giorno.

Durante lo svolgimento dei dibattiti, osserveremo da vicino i fenomeni che hanno maggiore impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Dall’importanza dell’Europa fino ad arrivare a quello che è il fenomeno mafioso del caporalato, passando per il lavoro che nel corso degli ultimi anni è stato svolto dalle amministrazioni locali.

Come Partito Democratico di Manfredonia e Giovani Democratici di Manfredonia abbiamo scelto di investire il nostro impegno nel voler comunicare alla città cosa accade realmente in determinati contesti sociali. Per farlo, abbiamo scelto di avvalerci della presenza di personalità che presentano un elevato spessore sia politico che sociale.

Inoltre, raccogliere l’istanza posta dai Giovani Democratici in merito alle questioni legate all’Unione Europea e alle sua stessa valorizzazione, è stata una scelta che dovrebbe far riflettere su quelle che sono realmente le richieste di una generazione proiettata verso il futuro. Contro le attuali forme di populismo e nazionalismo, chi più di loro può contrastare l’avanzata di questo argine?

Quelli dei prossimi 12 e 13 ottobre saranno appuntamenti da non perdere, appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza proprie perché avranno come tema principale quello che sarà il futuro stesso del paese. I dibattiti saranno ricchi di contenuti e riflessioni per essere protagonisti del futuro.”

Partito Democratico di Manfredonia