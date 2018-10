Di:

(ANSA) – FOGGIA, 11 OTT – Un cittadino africano di circa 30 anni è stato travolto e ucciso da un’auto pirata mentre era in sella alla sua bicicletta. E’ accaduto all’alba di oggi in via Trinitapoli, alla periferia di Foggia. La vittima non aveva con sé documenti, pertanto al momento non è stato possibile identificarla. Il conducente dell’auto è fuggito. Sono in corso ricerche da parte degli agenti della polizia locale.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, l’automobilista stava percorrendo la provinciale 75 provenendo da Foggia quando, forse a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, ha travolto il ciclista mentre questi stava per immettersi sulla provinciale. Il migrante, a causa del forte impatto, è morto sul colpo. (ANSA).

