Di:

Foggia. A San Nicandro Garganico i militari della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di PANZONE Nazario, cl. ’65. L’uomo, sottoposto alla perquisizione della propria abitazione e delle relative pertinenze, è stato trovato in possesso di circa un chilo di marijuana. L’uomo, incensurato, è stato dichiarato in arresto e tradotto presso il carcere di Foggia.

Anche in questo caso, le analisi chimiche hanno permesso di verificare la presenza di un’elevata concentrazione di principio attivo, tanto da stimarne la quantificazione in dosi, sempre secondo le tabelle ministeriali, in oltre 2000 unità, con un valore economico sul mercato illegale pari a circa 15.000 euro.

Oltre all’attività repressiva e di contrasto allo spaccio, particolare attenzione viene posta dai Carabinieri alla prevenzione. Proprio per questo motivo, come già negli anni precedenti, riprenderanno a breve gli incontri con gli studenti presso le scuole, per affrontare i temi connessi alla “cultura della legalità”, e dove rappresentanti dell’Arma avranno modo di confrontarsi con i più giovani, mettendoli in guardia sul pericoli derivanti sia dall’uso di sostanze psicotrope e alcool che dal bullismo.