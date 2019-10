Alla Asl Bari 108 posti per personale medico e sanitario

Arrivano concorsi per 108 posti alla Asl di Bari. Oggi è stata firmata la delibera per il reclutamento di personale dirigenziale medico e del comparto sanitario in modo da assicurare alle strutture aziendali stabilità organizzativa. Sono 108 le posizioni dirigenziali mediche, veterinarie e sanitarie messe a concorso in applicazione del Piano triennale di fabbisogno del personale. Lo rende noto la Regione Puglia in una nota stampa.

I concorsi sono stati avviati tenuto conto anche delle ultime disposizioni normative, che prevedono l’ammissione dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno nonché, qualora il corso abbia durata quinquennale, al penultimo anno.

La Direzione ha avviato ulteriori bandi di concorso, anche per discipline le cui procedure concorsuali sono ad oggi in fase di espletamento (Malattie Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Pediatria, Nefrologia, Urologia, Pronto Soccorso, Psichiatria) per avere la disponibilità di nuove graduatorie di medici.

Secondo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano “La sanità pugliese sta cambiando volto. Le immissioni in servizio di nuovo personale rappresentano un’autentica boccata dì ossigeno per un sistema che sta migliorando. Dopo aver risanato i conti e attuato il piano di riordino, dopo essere riusciti in soli quattro anni a portare i Livelli essenziali di assistenza in Puglia dal penultimo posto in Italia nella parte alta della classifica, adesso siamo in grado di procedere a queste assunzioni fondamentali per migliorare i servizi al cittadino e ridurre le liste di attesa. Ringrazio il direttore generale della Asl di Bari per l’impegno dimostrato, stiamo seguendo con uguale determinazione lo stesso percorso in tutte le altre aziende sanitarie pugliesi”.

Il direttore generale Asl Bari, Antonio Sanguedolce, spiega che “La pubblicazione oggi dei bandi di concorso rappresenta un’azione concreta per l’abbattimento delle liste di attesa e per il miglioramento dei servizi ai cittadini nelle strutture ospedaliere e territoriali. E’ solo una prima fase di reclutamento di personale, perché seguiranno ulteriori bandi fino al raggiungimento dei posti fissati dal fabbisogno triennale della ASL di Bari non solo per i profili dirigenziali, ma anche per tutto il comparto sanitario e non”.

Di seguito i posti messi a concorso: Anestesia e Rianimazione 20, Anatomia Patologica 1, Chirurgia Vascolare 2, Chirurgia Generale 4