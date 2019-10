Bocciatura DEFR. M5S a Campo: “La verità fa male”

Nota dei Consiglieri regionali del Gruppo M5S.

“‘La verità ti fa male lo so…’ recitava una nota canzone che dedichiamo al consigliere Campo, oggi impegnato in una strenua difesa di Emiliano e Piemontese dai ‘grillini’ cattivi che li attaccano. Peccato che ieri non avessimo attaccato nessuno dei due, ma riportato la verità dei fatti ovvero che la maggioranza ormai diserta commissioni e Consigli, che neanche inizierebbero se non ci fosse l’opposizione. E su questo ovviamente non una parola: la mancata approvazione del DEFR non in una, ma in due commissioni è solo l’ultimo episodio di una lunga serie. Di bocciatura della maggioranza per Emiliano e Piemontese l’unico a parlarne è Campo e chi siamo noi per smentirlo. Per la serie ‘Excusatio non petita accusatio manifesta…’”.