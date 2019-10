Ex Lsu Provincia Foggia “Privati di dignità e lavoro”

I lavoratori ex LSU dell’amministrazione provinciale di Foggia, trasferiti alle cooperative appaltanti della provincia, non ne possono più, sono stati licenziati per mancato rinnovo dell’appalto.

L’inerzia della vecchia e della nuova amministrazione provinciale sta aggravando la situazione dei circa 35 lavoratori addetti alla manutenzione degli edifici scolastici di proprietà della stessa amministrazione.

L’USB sempre a fianco dei lavoratori, come già fatto il giorno 10 Ottobre 2019, ha organizzato un sit-in di protesta, per difendere con forza e fermezza il proprio posto di lavoro e contro l’infingardaggine della provincia di Foggia.

video

https://www.youtube.com/watch?v=tYGw8BcPR_I